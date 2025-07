El palazo de Luis Enrique a los detractores del PSG tras humillar al Real Madrid: "Decían que no teníamos..."

En conferencia de prensa, el técnico español fue muy claro sobre el secreto del éxito de este PSG, tan superior a gigantes de Europa como Inter, Atlético Madrid, Bayern Múnich y Real Madrid: “¿A qué se lo atribuyo? A su generosidad. A la calidad insuperable y a la ambición de mis jugadores. No olvidéis cómo se ha catalogado a este equipo en los tres o cuatro primeros partidos de Champions. Decían que no teníamos un líder, que no marcábamos goles".