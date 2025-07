Las insólitas declaraciones del DT del Real Madrid tras el papelón ante PSG: "Lo de hoy viene bien para..."

Unos instantes más tarde, en la conferencia de prensa, hizo una declaración aún más polémica: "Es la primera derrota, pero la mala noticia para mí es que no va a ser la última derrota. Vamos a perder más veces, tenemos que ganar muchas más veces, pero el que piensa que no vamos a perder nunca se está engañando. Es lo que toca y hay que aceptarlo", apuntó Alonso de manera tajante.

Por otro lado, le preguntaron por qué no modificó el esquema a pesar de que el Real Madrid iba perdiendo 2-0, desde el inicio: "Creía que había que esperar un poco. En la segunda parte hemos tenido momentos. Ha habido un cambio, igual no se ha percibido. El análisis de todo se mirará con un prisma diferente y yo también. Hay que ser autocrítico. Pero que no nos marque demasiado este final. El inicio de la próxima temporada será desde cero", concluyó.