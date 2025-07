El insólito blooper en la web oficial de Boca: ¡aparece un ídolo de River como campeón de la Libertadores 2007!

Boca Juniors atraviesa un complicadísimo momento deportivo e institucional, con un equipo que no encuentra el rumbo en ninguna competencia y con Juan Román Riquelme resistido como nunca en su rol de presidente. Ante semejante contexto, cualquier cosa que suceda, por más mínima que sea, genera bastante revuelo.

El sitio web de Boca incluyó a Leonardo Ponzio como campeón de la Libertadores 2007

Ponzio Boca Libertadores 2007 Leonardo Ponzio aparece entre los jugadores de Boca campeones de la Libertadores 2007. Captura www.bocajuniors.com.ar

Se trata de Leonardo Ponzio, una de las principales glorias millonarias del Siglo XXI. Su nombre aparecía entre los de Matías Silvestre y Ever Banega. El exmediocampista no solo no integró ese equipo, sino que nunca vistió los colores azul y amarillo. Por el contrario, disputó 358 partidos con la Banda y ganó allí 18 títulos.