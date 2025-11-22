Lucas Scarnato marcó uno de los mejores goles de la temporada en la victoria de Argentino de Merlo sobre el Villero por los cuartos de final del reducido.

El golazo de Argentino de Merlo ante Excursionistas en Primera B del que hablan todos en las redes. (Créditos: ExcursioOficial)

El pasado viernes por la noche, Excursionistas recibió a Argentino de Merlo por el partido de ida de los cuartos de final del reducido de la Primera B Metropolitana que definirán el segundo ascenso a la Primera Nacional 2026 (Midland fue el que ascendió de manera directa).

En un partido muy parejo, los de Merlo Norte se llevaron una gran ventaja de cara a la revancha al imponerse por 3-1 con goles de Lucas Scarnato, Víctor López Suárez y Alexis Delgado mientras que para el Villero descontó Juan Zárate. Sin embargo, las cámaras y toda la atención del partido recayeron en el experimentado delantero de 37 años, quien convirtió uno de los mejores goles de la temporada.

El tremendo golazo de Argentino de Merlo ante Excursionistas A los 29 minutos del primer tiempo, la defensa de Excursionistas regaló la pelota en mitad de cancha. Allí, Scarnato podría haber comandado un contrataque letal, pero a diferencia de lo que haría cualquier delantero común, su instinto goleador le dijo que hiciera otra cosa: patear de mitad de cancha.

El tremendo golazo de Argentino de Merlo ante Excursionistas que generó revuelo en redes (Créditos: TyC Sports) Tras sacar un tremendo bombazo de zurda , la pelota recorrió todo el campo y fue bajando poco a poco hasta que se metió en el ángulo del arco defendido por Nahuel Cajal, quien al girar se chocó contra el poste dándole más espectacularidad a la situación.