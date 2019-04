Ricardo Centurión fue invitado al programa televisivo de Mirtha Legrand y entregó varios títulos. Contó por qué no estuvo en los festejos de Racing campeón y su tristeza por los silbidos cuando lo nombraron. También agradeció los consejos de Ruggeri dijo vivir "como en la casa de Gran Hermano".

"No me invitaron al festejo de Racing porque he cometido errores profesionales con el técnico. Fui y me siento parte del título pero no pude estar. Pedí disculpas y me hago cargo de mis errores", manifestó.

Además, se refirió a los silbidos de todo el Cilindro cuando el conductor nombró su nombre en la fiesta: "Me abuchearon y me sentí dolido".

La semana pasada, Oscar Ruggeri tuvo una charla paternal con Centu, en la que admitió que todas las noches prefería ir a tomar algo, en vez de ir a dormir. Al respecto, respondió: "Que vengan de parte de él, siendo campeón del mundo, a mí me hace bien. Dije lo que quería escuchar mucha gente".

"En la vida privada he fallado muchas veces y es parte del aprendizaje. Estoy arrepentido y me hago responsable", cerró.