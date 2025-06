El equipo que paró Miguel Ángel Russo pensando en el debut en el Mundial de Clubes

Por otro lado, los dos laterales derechos de Boca , Luis Advíncula y Lucas Blondel, tampoco formaron parte del once inicial. En el caso del ex Tigre, recién se sumó a los entrenamientos el pasado miércoles, ya que disputó los amistosos internacionales con la Selección de Suiza. Por su parte, el peruano recién se incorporará este jueves tras jugar los dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas.

La situación de los dos refuerzos de Boca

Por último, en cuanto a los dos flamantes refuerzos, Marco Pellegrini y Malcom Braida, aún no se han sumado a los entrenamientos porque no viajaron a Estados Unidos hasta el momento. De todas formas habrá que ver si Miguel Ángel Russo decide acelerar la adaptación del ex San Lorenzo, debido a que el ex Huracán está desgarrado y no estará disponible para el debut.