El enojo del Cholo Simeone con el arbitraje tras la eliminación del Atlético Madrid: "Más de..."

“Tuvimos el penal ese que revisó una jugada anterior para que no cobre el penal que fue y nada, más de lo mismo”, soltó el entrenador albiceleste en declaraciones televisivas posterior al duelo válido por la tercera fecha del Grupo B.

Sin embargo, el Cholo le restó importancia a la decisión del árbitro y destacó la actuación del Fogao durante todo el encuentro: “No me voy a detener en ese episodio, sino que felicitar al rival, que trabajo muy bien, con honestidad, trabajo, y valentía. Defendió como hay que defender y cuando uno defiende bien y después ataca bien, está claro que tiene más posibilidades de ganar”, expresó el DT de 55 años.

Por último, el ex mediocampista se mostró autocrítico con respecto al desempeño de sus dirigidos en el campeonato internacional, llevado a cabo en Estados Unidos: “No tuvimos la contundencia que piden estos torneos. Si no tenés eso, te vas”, reconoció. Y concluyó: “Nuestro objetivo era seguir y no pudimos lograrlo. Competimos de menos a más y esta vez nos tocó quedar fuera por la diferencia de goles en un grupo difícil”.