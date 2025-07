El emotivo momento de Paula, la hija de Juan María Traverso, tras la muerte de su papá: "Hubo situaciones"

Y surgió la posibilidad de hacer estos programas, que para mí era un homenaje. Tuve miedo por ponerme a llorar en cámara, que sea algo que me provoque angustia o tristeza, pero la verdad que no . Me empezó a gustar descubrir cosas de mi papá que, por ahí, yo no sabía, no conocía, no tenía tan presente; y a su vez impulsar y ayudar a que su legado, su historia, su trayectoria siga vigente.

Recibir el cariño de la gente también es algo muy lindo y bueno. Se desarrollaron cosas que hoy me hacen bien. El duelo no deja de estar, pero esta forma de tenerlo presente a mí me ha ayudado.

- Recordemos que "Legado de Campeones" sale al aire los miércoles a 23:00 en el Garage TV. En cada programa, mantenés vivo a tu papá, y también en las redes es como que está muy presente, ¿no?

- Eso también fue un poco sorpresa, porque yo tenía una red social pública que la usaba por ahí con la actividad mía personal, sin darle demasiado empuje.

Cuando fue lo de mi papá- porque uno necesita, no sé, canalizar un poco y compartir-, subí unas fotos mías con él y la verdad que fue una explosión de comentarios, de mensajes que me sorprendieron, y a su vez impulsaron un poco todo esto.

Los programas se tratan de entrevistas, depende de quien venga porque, por suerte, lo lindo, lo rico ha sido que han venido desde sus máximos rivales, gente colaboradora que ha trabajado con él en el mismo equipo, gente que lo conoció simplemente producto de la vida. Y la verdad que las historias, los enfoques, son muy distintos. A mí me aportan mucho.

Recibí muchas historias que no las conocía, y por ahí descubrí en algún lado un costado de mi papá que para mí no estaba tan visible.

Iban a ser unos pocos programas para hablar con sus más allegados y más conocidos, y se tornó en algo más infinito porque siguen apareciendo un montón de formas, de tipos de entrevistas distintas, porque ya por ahí no es necesariamente que hayan trabajado o lo hayan conocido, sino que compartan algo de este concepto de legado.

El emotivo momento que Paula Traverso vivió tras la muerte de su papá

- Un poco para conocerte en profundidad, ¿vos te considerás como una persona espiritual? ¿Tuviste alguna manifestación? Viste que hay mucha gente que dice que sus seres queridos que ya no están, se manifiestan, ¿algo así te pasó en este tiempo?

- No por ahí desde la espiritualidad, desde ese lado, llamémoslo “inexplicable”. Sí, obviamente tengo el costado espiritual que tenemos todos. Mi papá era muy devoto de la Virgen de Luján, pero no desde el catolicismo en sí. Su papá, o sea, mi abuelo y mi bisabuelo, también tenían esta devoción, y en nuestra quinta familiar- que era en un campo, cuando en su momento mis bisabuelos tenían una empresa cerealera en Ramallo-, siempre hubo un altar, una figura de la Virgen; algo que, cuando mi abuelo hubiese cumplido 100 años, todos los Traverso nos juntamos en ese lugar. Sus cenizas estaban ahí. Y yo creo que, de mi papá, esa devoción con la Virgen de Luján, venía más por una cosa familiar.

Y la verdad que sí, hubo situaciones. Me pasó de ir a la Basílica de Luján, un día que pasé simplemente porque quedaba de camino, y dije voy a pasar a verla de afuera, porque no había ido nunca, por lo menos a conocerla de adentro. Y cuando me paro así a mirar y sacar una foto, había en la puerta una Renault Fuego estacionada con el sticker de la Asociación de Volantes pegado. Y lo tomé como una forma de decir “acá estoy”. Ese tipo de cosas que parecen casualidades pueden no serlo, pero hasta ahí nomás.

El místico momento de Paula Traverso

El Renault Fuego que corría Juan María Traverso

El día que Juan María Traverso ganó la carrera con la Renault Fuego en llamas El día que Juan María Traverso ganó la carrera en General Roca con la Renault Fuego en llamas (1988). Captura de video

El costado poco conocido de Paula Traverso

- También sos asesora de imagen política.

- Yo estudié Ciencias Políticas, después me fui para otro lado. Trabajé en una empresa de moda, siempre con la imagen, pero desde un lugar de lo privado, para mujeres. Pero bueno, la pasión de la política siempre estuvo, me gusta, obviamente la parte linda de vocación, de servicio y la parte de ayudar a la gente, las campañas políticas.

- ¿Cómo nació eso en vos, viniendo de una familia donde la figura más fuerte es del automovilismo?

- Por ahí- a diferencia de muchos pilotos o de familias donde hay un piloto que terminan los hijos, los nietos, todos girando un poco en entorno a la misma actividad-, mi papá siempre nos empujó a que no. “Vengan al autódromo a acompañarme”, porque a él le gustaba compartir rato con nosotros y eran difíciles los momentos familiares con un padre que no estaba prácticamente ningún fin de semana. Entonces ir al autódromo era, para mí, estar con él, acompañarlo y poder tenerlo un ratito para uno, pero no necesariamente estar metida en los autos, en los boxes.

Mi papá tampoco nos influenciaba. Y siempre nos empujó: “Busquen lo de ustedes, busquen su propio camino”. Con lo cual tuve esa libertad.

Di una charla en la Asociación de Volantes el Día del Piloto hablando de la marca personal para los deportistas chicos, jóvenes, que obviamente su pasión es correr y manejar, y ahí termina su objetivo. Pero, por ahí, tratar de que tomen conciencia que hoy, encima, con la cantidad de información que consumimos visualmente a través de las redes sociales, los medios de comunicación, hay que decirles que tomen conciencia de esto, de que tienen una marca personal que manejar, que es importante, que ellos necesitan sus sponsors porque el automovilismo sin dinero no se puede realizar.

No es, por ahí, como otros deportes que con un elemento económico ya está. Necesitas un auto, necesitas un circuito, necesitas un equipo, repuestos. Es imposible. Por ende, que tengan la estrategia de que empiecen con resultados, ganen, fórmense; pero también trabajen en su imagen porque eso les va a dar los medios para poder correr.

Los pilotos favoritos de Paula Traverso

- ¿Quiénes decís que hoy son tus tres favoritos del automovilismo actual argentino?

- Es difícil porque a mi papá, cada vez que le preguntaron, lo esquivaba. Y tengo un poco esa cosa… Pero bueno, por supuesto que hay muchos chicos y jóvenes talentos.

A mí, Agustín Canapino me parece un excelente piloto que tiene realmente un talento especial. Me contaba él como empezó con simuladores, porque no empezó ni corriendo en karting. Me parece que, a donde llegó, evidentemente su comunión con el auto la tiene.

Me gusta Facundo Ardusso porque tiene personalidad, y su talento aparte que me gusta como lo combina. Me parece que es un piloto muy carismático.

Y Franco Colapinto hoy nos tiene un poco enamorados a todos. Es un chico con mucho carisma, con mucho futuro, que está en un lugar muy difícil. La verdad que la presión con esa edad que tiene que estar viviendo… uno desde lejos lo apoya.

La conexión de Franco Colapinto con Juan María Traverso

- Colapinto tiene muy presente a tu papá. Lo ha mencionado en conferencias de prensa a nivel internacional. Entiendo que tu papá le hizo un video, ¿había algún vínculo, lo llegó a llamar?

- En realidad a Franco lo viene apoyando la Asociación Argentina de Volantes desde hace muchos años, desde que empezó a irle bien acá en karting, en sus carreras. Aníbal, su papá, lo apoyó mucho y era muy fanático de mi papá. Y viste que uno un poco hereda pasiones…

A través de esa relación, y con la Asociación de Volantes, se lo ayudó a conectarse en Europa para poder ir a probarse y hacer como hacen los pilotos jóvenes, en Fórmula 3, Fórmula 2, toda su carrera, su proceso para llegar a la Fórmula 1.

Mi papá en aquel momento lo conoció, se conocieron en un par de eventos, vio unas carreras que había hecho en Fórmula y consideró que tenía condiciones, que había que apoyarlo, y creo que ahí se armó una admiración mutua.

Mi papá dijo: “Tiene condiciones, ayudémoslo”. Después ese video se lo manda de forma privada en realidad porque mis hijos habían viajado casualmente de manera personal a ver la Fórmula 1, y corría la Fórmula 2, donde estaba franco. Entonces dijeron: “Lo queremos saludar, queremos ir”. Mi papá les mandó un video a mis hijos para que se lo muestren a Franco. Este video quedó ahí en lo privado. Cuando Franco llega a la Fórmula 1, lo compartí y, bueno, fue muy lindo lo que generó.

Tenía todo el apoyo de mi papá, sin dudas; y para Franco, que le haya dado importancia, que lo haya tomado como algo valioso, para mí también es muy lindo de su parte.

Paula Traverso sobre Franco Colapinto

- Ahora a Franco este año, en las pocas carreras que viene compitiendo, no le está yendo muy bien, y salen en redes clips de “cuál sería su reacción si fuese tu papá”.

- Los vi. Eso es muy producto de la magia esta de las redes, de que la gente enseguida tiene una creatividad que sorprende. A mí me divierten, me llegan, me los reenvían un montón y me hacen reír un montón. Me encanta, Franco se divierte con eso. También es lindo.

No es que le está yendo mal. Él está haciendo el camino que tiene que hacer. O sea, vos en el automovilismo, por más que seas el número uno, tenés que tener el auto que te permita demostrarlo.

Y hoy creo que lo que está cumpliendo son los objetivos de primero, llegar; cuidar el auto, adecuarte a trabajar en un en un equipo, seguir instrucciones. Hoy el piloto de Fórmula 1 maneja el auto, pero hay más de 50, 60, no sé cuántas personas en la estrategia manejando todo, y la verdad son un engranaje más, tienen que realmente funcionar a la perfección. Esa experiencia le va a costar unas carreras hasta que pueda, por ahí, demostrar otro tipo de condiciones. Pero no creo que le esté yendo mal.

El futuro de Paula Traverso

- Por último, me dijiste que todavía está ahí el bichito de la asesoría de imagen, ¿pero vos te ves siguiendo la conducción en televisión?

- Hoy por hoy me gusta y me es fácil, porque hablar de automovilismo para mí es cotidiano. Crecí en mesas donde se hablaba permanentemente de automovilismo. Así que, mientras sea de esta forma, me gusta, la disfruto. Ojalá sigamos encontrándole por ahí nuevos caminos para abrir y para sumar por ahí gente con nuevos intereses. Me encantaría llegar a chicos más jóvenes, porque me parece que la figura de mi papá, como inspiración a chicos más jóvenes, es algo que me gustaría lograr.