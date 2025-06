Sergio Gonal habló tras su reencuentro con los ex Videomatch: "La gente está dejando de usar la sonrisa"

- Venís de reencontrarte en Olga con tus excompañeros de Videomatch. ¿Cómo fue? -Fue una idea que se le ocurrió a Migue Granados, el hijo de Pablo , con este sitio que le va tan bien como Olga. Y la verdad es que es maravilloso, primero, ver a los hijos ya con el legado al mando. Me encanta ver a Migue, a (su hermana) Mery, y a mi hijo mismo, que también es productor. También a los hijos de Miguel Ángel Rodríguez… Eso me causa una profunda emoción.

Y la verdad que lo de Olga fue un reencuentro maravilloso, genial. Primero por el hecho personal de poder vernos todos juntos, que eso sí no se logra. A veces te ves con uno o te ves con otro, pero todos juntos rara vez se concreta. Y segundo, ver cómo reaccionó la gente. Me contaron que hubo 450.000 visitas. Es como mucho.

Hacía mucho frío esa noche, y ver la gente en la esquina, que nadie se movía… Ver gente joven me gustó mucho, a la salida nos decían: “Mi papá me mostraba las notas”. Ver cómo se reían es otra cosa que me causó satisfacción, así que cerró por todos lados. 100 puntos.

- ¿Sos un nostálgico de esa época? Si yo te digo que hoy te proponen volver con Videomatch, ¿vos aceptarías?

-Creo que cada cosa tiene su ciclo, cada cosa tiene su tiempo. Por ahí lo haría si se hace como un especial, ponele, que lo hacés una vez y ya está.

Me parece que (Videomatch) estuvo bien para ese momento. Todos teníamos una edad en la que teníamos un empuje, y con el programa todos teníamos un sentido de pertenencia único e íbamos ahí con muchísimo gusto. Nos daban ganas de estar ahí, disfrutábamos, no nos dábamos cuenta de la magnitud que tenía lo que estábamos haciendo. Estábamos trabajando, disfrutando y pasándola bien.

Hoy, cuando mirás hacia atrás, te das cuenta. La distancia a veces engrandece muchas cosas. Hoy, por ejemplo, es imposible hacer un programa de ese tipo porque ya no hay presupuestos, porque nadie acompaña una locura como esa.

Pero en ese momento estuvo bien. Si vos me decís hoy, ya todo sería distinto. Habría que repensarlo muchísimo, porque hoy cambió también el humor, más para hacerlo en un medio público, no para hacerlo en televisión.

-En redes es como que volvieron esos clips de lo que hacían. ¿No sentís como que Videomatch sobrevivió a una época de cancelación donde el humor estaba muy medido? No necesariamente que haya sido cancelado, sino como que venimos de un par de años donde todo se puso en una tela de juicio y aun así ahora es como que ese humor- que era medio chabacano, picaresco- está como renaciendo, ¿no?

-Lo que pasa es que hoy también todos estamos un poco nostálgicos con respecto al humor. En televisión ya no hay humor, y lamentablemente la gente está dejando de usar la sonrisa, no sé por qué cuestión no hay programas de humor en la televisión. El humor cumple una función social que es muy importante; o sea, es mucho más lindo irte a dormir riéndote que irte a dormir con la pálida de un noticiero. No sé por qué se cancela cierto tipo de humor y no se cancela cuando te muestran en televisión un tipo matando a otro, y los noticieros se la pasan mostrando imágenes violentas y sin embargo atacan a lo que te hace sentir bien, que es la risa.

Después puede ser que no te guste, porque el humor tiene diferentes colores y para eso están hechos los colores. A uno le gusta el blanco, al otro el gris y al otro rojo. El humor también tiene colores, y puede no gustarte y podés no consumirlo. Punto. Pero después la cancelación ya tiene que ver también con otra época.

Yo creo que la cancelación siempre existió, pero antes no se escuchaban las opiniones. Antes, vos las decías en una mesa de bar, en tu casa y estaba bien porque quedaba ahí. Lo que pasa es que hoy opina todo el mundo, escuchamos a todo el mundo y entonces todo eso produce muchísimo ruido.

Y al haber tanto ruido respecto de un mismo tema, hay gente que ya no se anima ni siquiera a invertir, por ejemplo, en un programa de humor, porque sucede lo de la cancelación, que no sabes ni quién te cancela. A veces, a veces opina gente que ni siquiera te ve o que nunca te hubiera mirado o que no le gusta ese color de humor. Opina porque no le gusta.

Antes no pasaba nada. Antes tenías rating o no tenías rating. Te miraban más, te miraban menos. De última levantaban un programa si no funcionaba. Pero hoy estamos viviendo una época un poco extraña, y yo siento que no vamos a acomodar todo. Todo necesita un equilibrio para poder vivir en armonía. Todos necesitamos un equilibrio que creo que lo vamos a encontrar. Lo que pasa que todo esto es nuevo.

El regreso a los escenarios

- Ahora volviste al teatro con “Hermanos en llamas”.

-Sí, es una comedia maravillosa que la hicimos en temporada y la vamos a reestrenar acá gracias a Aldo Funes. Ahí tenés un loco de la producción que le encanta apostar por estas cosas. Es una comedia típica de este humor de antes; de hecho, lo hacemos Nito Artaza y yo.

No es que somos dos influencers que vamos a manejar un código nuevo. No, manejamos un código de humor más bien para la familia, que tiene que ver con la picaresca. Es una comedia bien argentina.

(Los protagonistas) son Juan y Freddy, son dos personas que pueden ser primos tuyos con un problema, digamos, bastante mundano. Ahí uno tiene los contrastes que tiene que tener toda comedia para que el aditamento sea divertido.

Uno es muy ordenadito, el otro es muy desordenado. Cuando viene a instalarse en la casa empiezan los desarreglos que causan tanta gracia. Eso es lo que hacemos con “Hermanos en llamas”. La temporada fue maravillosa y Aldo Funes decidió repetirla. Así que estamos con Nito Artaza, con Mónica Farro, con Vanina Escudero, con Julieta Zara; y la dirección es de Marcelo Cosentino y de Charly Nieto.

Estamos en el Teatro La Casona. Todos los que quieran pueden comprar entradas por PlateaNet, vengan. Ya estamos en marcha de jueves a domingos.

-En Mar del Plata les fue bárbaro, de hecho, estuvieron en los Premios Estrella de Mar.

-Estábamos nominados los dos, y ganó Nito, cosa que nos alegró que quede el premio en casa. La verdad que estuvo bueno porque también mucha gente se sorprendió.

Nosotros veníamos más del show y viste que la comedia es un trabajo más en equipo. Siento que somos como una banda de música donde cada uno toca su instrumento, y cada uno lo tiene que tocar bien. Su instrumento es el personaje que le toca a cada uno. Y en Mar del Plata todo se dio 100 puntos.

Acá también se va a dar igual, porque ya estoy viendo. Hay una incorporación nueva, que es la de Mónica Farro, y ya veo que calzó el personaje perfecto. Va a andar muy bien esto, si Dios quiere.

La nueva "seriela" de Disney

-¿Y también estás por estrenar algo con Disney?

-Sí, grabé una serie que, en realidad, es una “seriela”: es un formato nuevo que quiere probar Disney, que es una mezcla de serie y de novela. Es la historia de dos niñas, es una más bien infanto-juvenil.

Son chicas de entre 15 y 17 años que compiten en el colegio con baile urbano, competencias de baile, de canto. Está excelente, una producción tremenda, muy a lo Disney. Y hay algo que me marca el paso del tiempo, que es que yo ya hago de papá y de abuelo.

Soy un abuelo joven que juega a la Play y que tiene muy poca autoridad sobre su hija y su nieta, que son las dos protagonistas de la novela. Se va a llamar “Mejores enemigas”. Es una serie que no se pueden perder, va a estar buenísima. Son 20 capítulos de 20 minutos. Ojalá funcione muy bien, así que estoy ansioso esperando el debut de eso que se va a dar a finales de este año.

-Por último, ¿cuál es ese chiste que vos hacés, que no falla, que siempre hace reír a todos?

-Una cosa es el teatro donde se establece un código entre quien paga la platea y quien viene a verme, y ya sabe lo que viene a ver y yo no le fallo al público. Yo hago lo que el público quiere que yo haga porque vinieron a ver eso. Y otra cosa es el medio público.

Hoy tenemos que tener cuidado, porque justamente- por suerte y gracias a la evolución que vamos teniendo como sociedad- cambió nuestra manera de percibir ciertas cosas. Aunque siempre está el desparpajo de los jóvenes: si abrís las redes, te vas a encontrar con chicos que dicen cualquier cosa de cualquiera y a ellos nadie los cancela. ¿Sabes por qué? Porque trabajan para su comunidad y me parece perfecto.

Entonces, la verdad es que me cuido mucho. A veces trato de contar historias que tengan cierta picardía, pero que no ofendan a nadie. En los medios públicos trato de buscar eso y diferente es lo que te podría contar como mi preferido en el teatro.

Pero acá te contaría otra cosa, algo que tenga picaresca y que no me ofenda nadie:

El marido le ve a la mujer con una pollera más bien cortita. Entonces le dice: “Me parece un poco corta esa faldita”. Y la mujer le responde: “Ah, ¿sí, te parece corta la falda? ¿Querés que discutamos acerca de cosas cortas? Y él dice: “Bueno, ya está, dejátela”. El marido le ve a la mujer con una pollera más bien cortita. Entonces le dice: “Me parece un poco corta esa faldita”. Y la mujer le responde: “Ah, ¿sí, te parece corta la falda? ¿Querés que discutamos acerca de cosas cortas? Y él dice: “Bueno, ya está, dejátela”.

