El drama de Sinisa Mihajlovic: "Tengo leucemia, pero no tengo miedo"

Visiblemente acongojado y con lágrimas en los ojos, Sinisa Mihajlovic brindó hoy una conferencia de prensa en la que anunció que padece leucemia, para terminar con una serie de rumores sobre su salud en los últimos días. "Tengo leucemia, pero no tengo miedo. Estas no son lágrimas de miedo", dijo el ex futbolista de la Selección de Yugoslavia y actual entrenador del Bologna italiano.

"Está en una fase aguda, pero se puede atacar y tengo ganas de hacerlo cuanto antes", agregó el serbio, de 50 años. Y continuó su explicación con una cuota grande de optimismo: "Voy a ganarle a esta enfermedad, lo haré por mi familia y por toda la gente que me quiere. Necesito la fuerza y la ayuda de todos… He estado encerrado dos días en casa para reflexionar. He llorado, también con mis jugadores. Pero ahora sólo quiero ir el martes al hospital y cuanto antes inicie, antes acabaré".

Mihajlovic, finalmente, aprovechó la ocasión para hacer una reflexión sobre la prevención: "Yo estaba genial, no tenía ningún problema. Por suerte, me controlo mucho y con unos exámenes descubrieron lo que me pasaba. Sin estos, me habría enterado demasiado tarde. Si me ha pasado a mí, le puede pasar a todo el mundo. La prevención es fundamental".