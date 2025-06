El divertido comentario de Óscar Ustari sobre la hinchada de Boca haciéndose sentir en Inter Miami-Al Ahly: "Había un poco de ruido diferente al..."

Ustari fue elegido como la figura de la noche en el Hard Rock Stadium de Miami luego de lucirse con cuatro atajadas fenomenales. Pero eso no fue lo mejor, ya que sobre el cierre del primer tiempo atajó un penal que pudo haber cambiado la historia para los dirigidos por Javier Mascherano.

Tras el final del partido y luego de haber recibido el premio MVP, el arquero hizo un análisis del debut de su equipo: "En el primer tiempo nos costó agarrar el ritmo de juego y ellos aprovecharon los espacios. El arquero de ellos fue figura en el segundo tiempo. Lo importante es que no se arrancó perdiendo y me parece que hubo cosas positivas en este primer partido”, sentenció.

Óscar Ustari se refirió a la presencia de los hinchas de Boca

Embed - Óscar Ustari se refirió a la presencia de los hinchas de Boca en el empate del Inter Miami

Por otro lado, durante el todo el encuentro el estadio no paraba de murmurar y cantar, pero eso no era por los hinchas del Inter Miami o el Al Ahly, sino que era por la gran presencia de los fanáticos de Boca. El Xeneize, que debuta el lunes ante el Benfica en ese mismo estadio, colmó Miami y la gran mayoría de los hinchas no se quisieron perder la oportunidad de ver a Messi.