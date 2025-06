El desafortunado gesto de Lamine Yamal ante el saludo de Cristiano Ronaldo tras perder la Nations League

La final de la UEFA Nations League 2025 entre España y Portugal terminó con escándalo. No por lo que pasó dentro del campo, sino por el gesto de Lamine Yamal , la joya del Barcelona, quien ignoró deliberadamente el saludo de Cristiano Ronaldo y se fue antes de la premiación.

El polémico gesto de Lamine Yamal durante la coronación de Portugal

El hecho fue duramente criticado por la prensa española y europea. En El Chiringuito, el periodista Edu Aguirre, amigo personal de CR7, no se guardó nada: “Le tiene mucho aprecio a Lamine. Lo saluda porque ve que puede llegar a ser un grande. Y veo a un chaval de 17 años que no supo perder. Le quitó la cara a una leyenda del fútbol. Fue un gesto feo hacia Cristiano y hacia el deporte en general”.