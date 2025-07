El crudo relato de Ignacio Vázquez, capitán de Platense, tras el 0-0 ante Vélez: "La pasé mal"

Luego de su histórica consagración en el torneo Apertura, Platense no comenzó de la mejor manera en el Clausura. El equipo dirigido por el Kily González perdió 3-1 ante River en la primera fecha y el pasado sábado no pasó del cero ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto en un Ciudad de Vicente López colmando de hinchas festejando el primer trofeo de la historia del club.

En un partido con pocas situaciones de gol, ambos equipos se repartieron los puntos. De esta forma, el vigente campeón no pudo ganar en lo que va del torneo y se mantiene afuera de los playoffs con un punto mientras que Vélez , que había ganador la primera jornada, se ubica entre los mejores ocho de la zona B con cuatro unidades.

En un partido tan apático, la gran figura de la noche fue Ignacio Vázquez , capitán de Platense . En la entrevista post partido con ESPN el defensor reveló que él y su familia sufrieron un violento asalto cuando estaban llegando a su casa hace unos días con su previo al partido ante los de Liniers: "Hace dos días nos asaltaron con mi mujer y los dos nenes en la camioneta. La pasé mal. Me apuntaron con un arma de fuego", lanzó.

El crudo relato de Ignacio Vázquez tras el 0-0 ante Vélez

"Gracias a mis compañeros que me dieron apoyo pude jugar hoy. Hoy demostré de nuevo, pero tenía la cabeza en lo que me pasó. Era muy importante para mí jugar este partido y no perderlo. Por suerte se empató, que es lo importante", agregó.