El conmovedor gesto de una de las figuras de Independiente Rivadavia con un pequeño dibujante

El ex Talleres jugó 56 partidos en el CSIR y anotó 6 goles, uno en la primera fecha ante Newell´s. Foto: Prensa Independiente Rivadavia

El particular momento generó el agradecimiento de quienes acompañaban al joven simpatizante, quien no ocultó su emoción al recibir la casaca de uno de sus ídolos. A propósito, el propio Studer comentó que “sabés la cantidad de veces que me hizo el dibujo. Tardé, pero se lo merece. Es muy lindo el cariño de la gente”.