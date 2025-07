El campeón del mundo que le dio la bienvenida a Thiago Almada al Atlético de Madrid: "A romperla"

image Ángel Correa y un mensaje especial para Thiago Almada. Foto: angelcorrea32.

El delantero, íntimo amigo de Thiago Almada, no dejó pasar la oportunidad y al enterarse de la llegada del mediocampista ofensivo al Atlético de Madrid, subió una historia a su cuenta de Instagram de una foto del ex Botafogo y un tierno mensaje: “A romperla hermanito”, escribió. Por su parte, la respuesta del oriundo de Fuerte Apache no tardó en llegar y le contestó: “Gracias, hermano".