El brutal sincericidio de Colapinto tras clasificar 20° en la qualy del Gran Premio de Qatar: "Manejé mal toda la qualy"

Colapinto fue contundente a la hora de analizar su rendimiento en la clasificación e hizo un mea culpa por los errores que no le permitieron ingresar en la Q2.

No fue el sábado que se esperaba para Franco Colapinto. El piloto argentino terminó en el último lugar en la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar luego de largar desde los boxes por unas modificaciones en su A525 durante el parque cerrado y ahora, en la clasificación tuvo muchos errores a la hora de manejar que le prohibieron ingresar en la Q2.

En su primera vuelta rápida, el piloto de Alpine había metido en buen tiempo, pero fue eliminado por exceder los límites de pista. Ya en su segundo giro rápido, el pilarense tuvo que abortar la vuelta por volver a despitarse en el segundo sector de la pista y en su tercera vuelta hizo un tiempo alto que lo dejó afuera en la Q1 y que lo obligará a salir desde el puesto 20°.

El brutal sincericidio de Colapinto tras clasificar 20° en la qualy Tras concluir su participación en la qualy, Franco Colapinto pasó por la zona mixta y habló con los medios. Allí, fue contundente a la hora de analizar su rendimiento en la clasificación e hizo un mea culpa por los errores que no le permitieron ingresar en la Q2: "Manejé mal toda la qualy, no estuve bien, no estuve fino", comenzó.

El brutal sincericidio de Colapinto tras clasificar 20° en la qualy del Gran Premio de Qatar (Créditos: ESPN) "Me fui afuera en dos veces en las dos primeras vueltas y la última tampoco fue muy buena. Fue toda mía, no manejé bien, no me sentí bien y no cerré una buena vuelta. No fue una buena qualy", añadió.

Oscar Piastri se quedó con la pole position en Qatar El piloto australiano sigue arrasando en Lusail y con un tiempo de 1:19.387 le ganó la pulseada a Lando Norris y Max Verstappen. En el segundo lugar saldrá el líder del campeonato mundial y en el tercero lo hará el neerlandés de Red Bull. Por su parte, los dos Mercedes (Russell y Antonelli) saldrán 4° y 5° respectivamente.