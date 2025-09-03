¡De lujo! La embarcación de última generación que suma Regatas y le da un salto de calidad en remo

El Club Mendoza de Regatas adquirió un Hudson Predator, una embarcación de última generación que fortalecerá la actividad del remo en la institución.

El nuevo bote es de doble uso, puede configurarse como cuatro sin timonel o como cuádruple par, ya que su casco cuenta con herrajes para ambas modalidades. De esta manera, se convierte en el equivalente al ocho con timonel adquirido por el club hace cinco años, con el que el equipo obtuvo cuatro campeonatos argentinos en la máxima categoría.

Con esta incorporación, el Club Mendoza de Regatas incorpora un recurso clave que potenciará tanto la competitividad del equipo como la formación de nuevas promesas en una disciplina con marcada tradición en la institución del Parque General San Martín.

La palabra de los dirigentes Para tal adquisición, fue clave el apoyo económico de la Subsecretaría de Deportes, a cargo de Federico Chiapetta, quien resaltó la importancia de la inversión: "Desde el Gobierno de Mendoza seguimos apoyando a nuestros clubes con hechos concretos. Esta nueva embarcación es una herramienta clave para que Regatas y sus deportistas sigan siendo protagonistas a nivel nacional". Además, sostuvo que "apostamos al crecimiento de todas las disciplinas, porque cada mejora en infraestructura es una inversión en el futuro".

Por su parte, el presidente del club, Jorge Aguirre Toum, destacó el acompañamiento provincial y manifestó que "el Hudson Predator se suma a la flota del club y al equipo oficial de remo, lo que permitirá que nuestros campeones entrenen en las mejores condiciones y se preparen de manera óptima para afrontar sus competencias”.