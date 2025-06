David Ramírez, tajante con su presencia en la inauguración del Feliciano Gambarte

En diálogo con el programa partidario Solo Tomba , el ex volante (que colgó los botines en 2017), se expresó al respecto del retorno del Bodeguero a su hogar: "La verdad que mucha ilusión porque sé lo que significa para el hincha, tuve la posibilidad de jugar una vez ahí con Ferro. Me acuerdo que nos dieron un baile perdimos 3-0. Entrenamos ahí".

Posteriormente, el nacido en Ramallo aclaró que, pase lo que pase, será uno de los formará parte del partido de inauguración del Feliciano Gambarte , previsto para el próximo 5 de julio: "Obviamente pienso ir, me inviten o no. Quiero ir, si es para jugar mucho mejor” soltó el ex mediocampista ofensivo, que tuvo cruces con la dirigencia actual en el último tiempo.

La importancia de Godoy Cruz la carrera de David Ramírez

Finalmente, David Ramírez destacó la trascendencia que tuvo el Tomba a lo largo de su carrera: "Por todo lo que logré, Godoy Cruz es importante. Que la gente te quiera y más en mi caso. Siendo que no salí de las inferiores, siendo que no soy de mendocino. La única hinchada que me quiere es la de Godoy Cruz, me sentí importante por eso siempre quise volver”.