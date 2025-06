Daniel Vila confirmó que la Lepra va a jugar al menos un año en el Malvinas Argentinas

Al mismo tiempo, Daniel Vila contó algunos detalles más de la obra y dijo: "Hay mucho trabajo que hacemos los dirigentes que no se ve. Hoy pareciera que no está pasando nada en el Gargantini y sin embargo estamos trabajando a full con arquitectos, ingenieros, la empresa constructora. Estamos terminando de diseñar la maqueta, el proyecto, el master plan de la obra. Es una obra que tiene la dificultad de lo existente, por ejemplo, donde va una parte de la obra va el pozo de agua entonces hay que ver cómo se sortea eso para no taparlo. Y así pequeños detalles que uno por ahí no tiene en cuenta. Los árboles de la vereda son otra dificultad para los palcos. Son todos obstáculos que hay que ir resolviendo sobre la marcha".