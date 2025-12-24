Cuando la Navidad y el fútbol silenciaron las armas durante la Primera Guerra Mundial

El 24 de diciembre de 1914, soldados ingleses y alemanes protagonizaron una tregua espontánea en pleno frente de batalla, con canciones, regalos y hasta un partido de fútbol.

Una imagen histórica: soldados británicos y alemanes fotografiados juntos en plena tregua de la Gran Guerra durante la Navidad de 1914.

Cuando la Compañía A del Primero de Norfolk llegó a las trincheras de Flandes, Bélgica, el 24 de diciembre de 1914, algo no cerraba. No se escuchaban disparos ni explosiones de la Primera Guerra Mundial. En cambio, desde el sector alemán comenzaron a oírse villancicos que rompieron el silencio de la noche. A través de la niebla, los soldados británicos vieron cómo el enemigo había decorado sus trincheras con improvisados árboles de Navidad.

Los alemanes habían recibido raciones especiales enviadas por orden del Káiser: salchichas, pan y licor. Del lado británico, el regalo incluía cigarrillos, papel, lápiz, una tarjeta navideña y una foto de la Princesa María. Pronto, los ingleses también empezaron a cantar y la tensión dio paso a una escena impensada en medio de la guerra.

La tregua de la Navidad de 1914, un verdadero milagro Tregua de Navidad All Together Now, una estatua que representa la "Tregua de Navidad". Son un soldado alemán y un aliado que se dan la mano con una pelota de fútbol entre ellos como símbolo del Boxing Day de 1914, donde jugaron fútbol juntos. Redes Ya el 25, cuando la niebla se disipó, una voz desde las trincheras alemanas lanzó una invitación inesperada: “Vengan para acá, no les dispararemos”. Con desconfianza, algunos soldados salieron y se encontraron con alemanes que hablaban inglés y les deseaban “Feliz Navidad” mientras estrechaban sus manos. Al comprobar que no había peligro, la confraternización fue total.

Intercambiaron chocolates, cigarrillos, bebidas y comida. Los “tommys” y los “fritz” (cómo se los llamaban a los ingleses y alemanes, respectivamente) compartieron incluso periódicos y canciones. Un soldado británico, A. Wyatt, escribió sorprendido que muchos alemanes eran hombres mayores: “Podrían ser nuestros padres”. También aprovecharon para enterrar a sus muertos, con un capellán escocés que rezó el Salmo 23 en inglés y alemán.

Alto el fuego: el fútbol frenó la guerra En ese clima apareció una pelota de fútbol. Sin árbitro, sobre un terreno helado y resbaloso, jugaron durante cerca de una hora. No importó el resultado ni los goles: por un rato, la guerra quedó en pausa. Algunos relatos hablan de un triunfo alemán por 3 a 2, aunque nadie lo recuerda con precisión.