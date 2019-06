¿Cuánto dinero se llevará el campeón de la Copa América?

El torneo que se celebra desde este viernes en Brasil no solo coronará a un nuevo campeón continental, sino que además entregará grandes sumas de dinero a cada Selección. Con el objetivo de que las selecciones se capitalicen y mejoren sus estructuras, el ganador se llevará 7.500.000 de dólares.

Sin importar el resultado, cada seleccionado se lleva 4 millones de dólares en primera instancia. En las siguientes fases, los ingresos son: U$S 2.000.000 por pasar a cuartos de final, el que quede en cuarto lugar tendrá U$S 3.000.000, al tercero se le darán U$S 4.000.000 y el segundo obtendrá 5 millones.

Además se repartirán 42,5 millones de dólares a todas las asociaciones entre la participación, preparación y logística, y Conmebol cubrirá todos los gastos que tendrán las delegaciones desde tres días antes de la competencia hasta un día después de la eliminación. (Minuto Uno)