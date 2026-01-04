Cómo impactó en el deporte de Venezuela la captura del ex dictador Nicolás Maduro

El impacto de la situación política en Venezuela ya se siente: béisbol suspendido y dudas sobre el futuro del fútbol y otras competencias.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional fue suspendida indefinidamente tras la captura y detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos.

La detención del ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en un operativo del Ejército de los Estados Unidos abrió un escenario de fuerte incertidumbre en el país y puso bajo la lupa la continuidad de las actividades, con especial atención en el futuro del deporte.

La primera señal concreta llegó desde el béisbol, el deporte más popular del país. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) resolvió suspender de manera indefinida la competencia en plena postemporada, una decisión que dejó en pausa el Round Robin y obligó a los equipos clasificados a regresar a sus ciudades de origen. Desde la liga explicaron que la medida apunta a resguardar a jugadores, cuerpos técnicos y público.

La jornada del campeonato de béisbol quedó oficialmente cancelada La LNVP atravesaba la etapa de Round Robin La LNVP atravesaba la etapa de Round Robin. Foto: NA La interrupción afecta de lleno a franquicias históricas como Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia, en un momento clave del calendario. Además, la suspensión compromete los plazos habituales del torneo, que debe concluir en enero para no alterar la planificación de la Serie del Caribe y el calendario internacional.

Semanas antes, la Confederación de Béisbol del Caribe había decidido sacarle a Venezuela la organización de la Serie del Caribe por motivos políticos, trasladándola a la ciudad mexicana de Jalisco.

¿Qué pasará con los equipos que juegan Libertadores y Sudamericana? La preocupación también se traslada al fútbol. La temporada 2026 de la Liga Futve tiene previsto su inicio a fines de enero y, por ahora, no hubo anuncios oficiales sobre cambios, aunque puertas adentro admiten que el desarrollo del certamen dependerá de la evolución del escenario político y de las garantías de seguridad. Algo similar ocurre con el básquet, que tenía programado su arranque para marzo.