Cole Palmer dio detalles de su breve conversación con Trump en la premiación del Mundial de Clubes

Cole Palmer reveló lo que le dijo Donald Trump en la ceremonia premiación del Mundial de Clubes

Allí, Trump le entregó el premio a Cole Palmer y le dijo unas palabras, aunque no se pudo escuchar de forma clara. De todas formas, en una entrevista con el Daily Mail, el 10 de los Blues reveló lo que le dijo el mandamás del país norteamericano: “Cuando me dio el premio me dijo que su hijo es fanático mío. No puedo recordar qué le respondí, creo que fue algo como ‘Gracias’, o algo así”, relató.