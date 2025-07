Cambio histórico en el arbitraje argentino: así funcionará el VAR desde esta fecha

Los partidos en los que debutará esta novedad serán Sarmiento vs. Lanús (viernes 19:00), Independiente Rivadavia vs. Belgrano y Unión vs. Tigre (ambos a las 21:15). El VAR público, como fue bautizado por la AFA, convertirá al juez del encuentro en una suerte de “relator” de sus propias decisiones.