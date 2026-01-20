Boca es uno de los dos equipos sin refuerzos a horas del comienzo del Apertura 2026: cuál es el otro

El Torneo Apertura comenzará este jueves, con 30 equipos divididos en dos zonas que buscarán al campeón antes del Mundial 2026. El mercado de pases fue intenso y tendrá un cierre extendido hasta la próxima semana, pero hay dos clubes que llegan al inicio del certamen sin incorporaciones.

El primero, y el que más sorprende, es Boca Juniors , que en las últimas horas vio cómo se le escurrió la llegada de Marino Hinestroza, quien continuaría su carrera en Vasco da Gama. Mientras que el otro elenco que todavía no sumó caras nuevas a su plantel es Banfield .

La sensación en el mundo Xeneize es que todavía puede haber movimientos antes de que baje el telón del mercado. Sin embargo, por ahora no hay nuevos futbolistas en el plantel de Claudio Ubeda ni certezas de que lleguen refuerzos en lo inmediato.

Boca no cuenta con ningún refuerzo para este 2026 y tuvo bajas importantes por lesiones.

Se había anunciado un acuerdo con el delantero colombiano Marino Hinestroza, pero la operación quedó en duda por el interés de Vasco da Gama. La única gestión que sigue en pie es la de Cuello, atacante de San Lorenzo, cuya salida es resistida por el DT del Ciclón, Damián Ayude.

De confirmarse este escenario, sería la primera vez que Boca no incorpora jugadores durante la gestión de Juan Román Riquelme , en un contexto marcado por numerosas bajas: Ignacio Miramón (volvió a Lille y pasó a Gimnasia), Cristian Lema (libre), Esteban Rolón (libre, a Aldosivi), Luis Advíncula (Alianza Lima), Frank Fabra (libre), Mateo Mendía (a préstamo a Platense), Santiago Dalmasso (a préstamo a Platense) y Oscar Salomón (vendido a Newell's).

Banfield, sin refuerzos ni negociaciones abiertas

troglio Pedro Troglio todavía no cuenta ninguna incorporación en el plantel de Banfield. Fotobaires

El panorama del Taladro es todavía más complejo. No solo no incorporó futbolistas, sino que tampoco trascendieron gestiones concretas por refuerzos. A esto se suma una inhibición de la FIFA por deudas impagas, que le impide habilitar incorporaciones.

La dirigencia deberá avanzar en dos frentes: negociar altas y, al mismo tiempo, cancelar los compromisos económicos que originaron la sanción. Mientras tanto, Pedro Troglio perdió varios jugadores del plantel.

Se fueron Damián Díaz (libre a Guayaquil City), Gabriel Vega (volvió a Boca), Frank Castañeda (libre), Diego Romero (regresó a Universitario), Julio Furch (Deportivo Winifreda), Gonzalo Ríos (volvió a Independiente Rivadavia), Joaquín Pombo (regresó a Independiente del Valle), Tomás Nasif (volvió a River y pasó a Platense), Matías González (rescindió) y Agustín Obando (volvió a Boca y fue cedido a Atlético Rafaela).

Clubes que deben levantar inhibiciones

San Lorenzo anuncio San Lorenzo debe levantar inhibiciones para poder habilitar los refuerzos que sumó para el Apertura y la Sudamericana. Fotobaires

San Lorenzo es uno de los equipos que trabaja contrarreloj. Damián Ayude cuenta con dos refuerzos: Mauricio Cardillo (libre) y Gregorio Rodríguez (a préstamo desde Melgar), aunque todavía no están habilitados por una inhibición. En el club confían en resolver la situación para que estén disponibles ante Lanús, el viernes a las 19, en el Bidegain.

Una situación similar atraviesa Gimnasia. La dirigencia busca levantar la inhibición para que el sábado, frente a Racing en el Cilindro, pueda debutar Nacho Fernández, incorporado tras quedar libre de River. También esperan habilitar a Giampaoli, Steimbach, Auzmendi y Errecalde. Ignacio Miramón, desgarrado, no estará disponible. En La Plata son optimistas.