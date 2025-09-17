Belgrano eliminó a Newell's y enfrentará a Argentinos en las semifinales de la Copa Argentina

Belgrano de Córdoba mostró esta noche un buen desempeño futbolístico en San Luis y venció por 3 a 1 a Newell’s para meterse por primera vez en su historia en las semifinales de la Copa Argentina .

Con un doblete de Franco Jara a los 27 minutos del primer tiempo y a los 32 del segundo, y otro tanto de Lisandro López, a los 6 del complemento, el Pirata fue superior en todo el partido disputado en el estadio Único La Pedrera.

Newell's se había puesto en ventaja por intermedio de Carlos González Espínola, a los 9 minutos de juego. Con este triunfo, Belgrano enfrentará en semifinales a Argentinos Juniors , que viene de superar por 1 a 0 a Lanús.

El elenco rosarino pegó primero, apenas a los 9 minutos, con un gol del paraguayo González Espínola, quien definió con precisión tras una asistencia de Darío Benedetto, quien participó en su segundo partido como titular con la Lepra.

¡ASÍ FUE EL GOLAZO DE CHARLY GONZÁLEZ! Mirá el tanto que abrió el marcador para @Newells ante Belgrano, en el estadio Único La Pedrera

Sin embargo, la ventaja duró poco: Belgrano se reorganizó, equilibró el juego y encontró la igualdad pasado el minuto veinte gracias a Jara, que abrió el marcador para el equipo cordobés con una volea de tijera que superó al arquero Juan Espínola.

El golazo de Jara para el empate parcial de Belgrano de Córdoba ante Newell's

En el segundo tiempo, Belgrano mostró superioridad en todos los aspectos del juego. Espínola tuvo una reacción destacable ante un tiro a quemarropa, pero no pudo controlar el rebote, que “Licha” López aprovechó para poner el 2-1 a favor del Pirata.

¡APARECIÓ LICHA PARA EL 2-1 DEL PIRATA ANTE NEWELL'S!



Lisandro López, campeón de #NuestraCopa con Arsenal y Boca, anotó el gol que pone a @Belgrano en Semifinales

El equipo cordobés siguió manejando el ritmo del encuentro y selló la victoria a nueve minutos del final con una notable jugada colectiva que terminó nuevamente con Jara definiendo dentro del área para el 3-1 definitivo.

¡ASÍ LO LIQUIDÓ EL PIRATA!



Con un nuevo gol de Franco Jara, @Belgrano anotó el 3-1 ante Newell's, a los 32 minutos del segundo tiempo

Con este resultado, Belgrano se aseguró un lugar en las semifinales de la Copa Argentina 2025, donde se enfrentará a Argentinos, buscando un pasaje a la final del torneo.

Fuente: NA