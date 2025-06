Ayrton Costa explicó los motivos por los cuales tuvo problema con la Visa: "Se dijeron muchas..."

Ayrton Costa reveló detalles inéditos de su problema con la visa

Este sábado por la mañana el ex Independiente y Royal Antwerp arribó en Miami para sumarse al plantel y ponerse a disposición del entrenador. En su llegada, el marcador central se mostró muy contento de poder disputar el certamen internacional y reveló varios detalles de su problema con la Embajada de los Estados Unidos por la visa: "Me dijeron que me iban a confirmar la visa por mail, pero no me mandaron mail, me llamaron de un número oculto como cuatro veces. No quería atender, pero atendí y ahí me dijeron que la vaya a buscar", sentenció.