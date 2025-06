Atento, River: Sergio Ramos no pudo entrenarse en Monterrey y encendió las alarmas, ¿llega al partido?

Horas antes de este partido trascendental entre argentinos y mexicanos, una noticia impactó de lleno en los dirigidos por Domenec Torrent. Y es que Sergio Ramos , el histórico defensor español que ahora es figura en México, no pudo entrenarse a la par de sus compañeros del elenco azteca en la práctica previa al cruce contra los de Núñez y encendió las alarmas.

El ídolo del Real Madrid viene de ser figura ante el Inter y fue el autor del único gol de Rayados en el debut por el torneo internacional. En ese partido, el zaguero de 39 años -y el equipo en general-, hizo un gran desgaste del cual todavía no pudo recuperarse y solo realizó tareas regenerativas en el campo. Más allá de la incertidumbre, el cuerpo técnico de Monterrey es muy optimista en que Ramos llegue sin problemas al encuentro ante River .

Esta situación no pasa desapercibida en la vereda de enfrente. Para el Millonario, la ausencia de Sergio Ramos no es tema menor debido a la jerarquía del defensor y es por eso que estarán expectantes hasta que el cuerpo técnico rival entregue la planilla del partido. A la vez, sería una baja muy sensible para los aztecas, que perderían a su líder en un partido definitorio. ¿Jugará?