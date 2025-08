Atento, Boca: Olympiacos de Grecia ofertó US$ 7.000.000 por el 80% del pase de un volante ofensivo

Boca atraviesa un momento muy complejo, pero mientras busca las formas y las maneras de mejorar en lo futbolístico, se sigue moviendo en el mercado de pases. Pero no precisamente en busca de refuerzos, sino en las salidas de algunos futbolistas que quedaron marginados en el plantel de Miguel Ángel Russo como es el caso de Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/1952430185288012176&partner=&hide_thread=false [EXCLUSIVO] Olimpiacos abrió negociaciones para fichar a Kevin Zenón.

*Los griegos ya hicieron una oferta a Boca para comprar el 80% del pase a cambio de u$s 7.000.000. pic.twitter.com/K6GSYaXR0Q — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 4, 2025

La tentadora propuesta por el ex Unión ya llegó a manos del Xeneize, que todavía no dio una respuesta y analiza los pasos a seguir para tomar una decisión final. Lo cierto es que hoy Zenón no es una pieza intocable en el equipo como sí lo era en el pasado cuando llegaron dos ofertas muy elevadas por él.