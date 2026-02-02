Así quedó el ránking ATP tras el Australian Open: Djokovic volvió al podio y buenas noticias para Argentina

Novak Djokovic regresó al Top 3 del ránking ATP y el tenis nacional cerró el Abierto de Australia con fuertes avances en el ranking.

El cierre del Australian Open 2026 trajo novedades en el ránking ATP, con movimientos relevantes en la cima y un panorama alentador para los tenistas argentinos. La principal noticia fue el regreso de Novak Djokovic al podio, mientras que Argentina volvió a colocar a ocho jugadores entre los mejores 100 del mundo.

En lo más alto, Carlos Alcaraz se mantiene como número uno tras consagrarse campeón en Melbourne, con una ventaja considerable sobre sus perseguidores. El español lidera con 13.650 puntos, seguido por Jannik Sinner (10.300) y por Djokovic, que alcanzó el tercer puesto con 5.280 unidades.

El serbio recuperó terreno luego de llegar a la final del primer Grand Slam del año y desplazar a Alexander Zverev, que cayó en semifinales. Además, otro movimiento destacado fue el de Taylor Fritz, que escaló dos lugares, mientras que Ben Shelton retrocedió en el Top 10.

Francisco Cerúndolo subió dos puestos Francisco Cerúndolo EFE En el plano nacional, el balance fue positivo. Francisco Cerúndolo se consolidó como el argentino mejor ubicado tras subir del puesto 21 al 19, con 2.135 puntos, luego de alcanzar los octavos de final en Australia.

Detrás suyo aparece Sebastián Báez, que escaló al puesto 35 con 1.430 unidades, impulsado por una gira destacada en Oceanía y una final en Auckland. Su paso por Melbourne terminó en segunda ronda, pero no impidió su crecimiento en el ranking.