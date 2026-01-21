Arrancaron las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para apuntar al regreso del MotoGP y la Fórmula 1

Se trata de la primera etapa de un masterplan de modernización: tras la demolición, empezarán a construirse 32 boxes de 7 metros de frente cada uno, en un nuevo edificio que además tendrá espacios para áreas técnicas, ubicadas debajo de una torre de control. Está previsto que sean 12.047 m2 cubiertos y 6.214 m2 descubiertos como mínimo.

"Estamos trabajando en la modernización del Autódromo no solo para recibir al MotoGP, sino también, en un futuro, a la Fórmula 1", dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: "Cada vez que corre una categoría internacional, la Ciudad recibe una inversión superior a los 150 millones de dólares. Esto es trabajo para los porteños y parte de nuestro plan para seguir desarrollando el Sur".

La empresa Autopistas Urbanas (AUSA) puso en marcha los trabajos que fueron adjudicados a INMAC Ingeniería y Arquitectura SA – SE.MI. SA. También se avanzará con las obras del nuevo sector del paddock, con una estética actualizada, moderna y funcional que expresará la identidad del circuito y de la Ciudad de Buenos Aires.

En una segunda etapa se iniciarán los trabajos en la pista, que se encuentran en proceso licitatorio. El desarrollo de este proyecto fue realizado por la Ciudad, mediante la Secretaría de Deportes, junto con la empresa Tilke Engineers & Architects, fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke y que se especializa en diseñar y modernizar autódromos en todo el mundo con los más altos estándares internacionales.

Las obras durarán un año y finalizarán durante el primer trimestre de 2027 para que vuelva a correr en el autódromo porteño el MotoGP, la máxima categoría mundial de motociclismo, que se presentó por última vez en Buenos Aires en 1999 y generará unos 5 mil puestos de trabajo.

"El Gálvez es un emblema de la Ciudad. Nuestra apuesta es transformarlo en uno de los autódromos más modernos y completos, sin perder la esencia ni la mística que lo transformó en la catedral del automovilismo argentino", dijo el secretario de Deportes, Fabián Turnes. Y agregó: "Será un año intenso de obras para que podamos en 2027, con Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte, recibir al MotoGP y seguir trabajando también para el regreso de la Fórmula 1".

La pista también será modificada para cumplir con los requerimientos del MotoGP e incluso de la Fórmula 1: pasará de los 9,5 metros de ancho actuales a 12 metros en toda su longitud, salvo en el tramo de la recta principal, que se mantendrá en 15m. Además, incorporará nuevas curvas de baja y alta velocidad, y la extensión total será de aproximadamente 4.300m, con rectas de entre 800 y 1.000 metros que permitirán velocidades máximas superiores a los 300 km/h. El diseño del trazado contempla las necesidades de las mecánicas híbridas que requieren un determinado porcentaje de lugares de frenado para recargar las baterías.

motogp El Gálvez se reconstruye para vivir el regreso del MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires. EFE

El pavimento será una mezcla asfáltica diseñada específicamente, y se colocarán 3.120 metros de pianos que se ajustan a las demandas de las federaciones internacionales del automóvil (FIA) y de motociclismo (FIM). También se ensanchará la calle de boxes, habrá un nuevo muro de boxes, se reforzarán las condiciones de seguridad de todo el circuito y se incorporará tecnología de punta, incluyéndose nuevos sistemas de semáforos y banderas electrónicas LED homologadas para ambas categorías.

Con respecto a la accesibilidad, el proyecto prevé aumentar la capacidad del Autódromo, que se espera que reciba a más de 150 mil espectadores durante el fin de semana de competencia del MotoGP, y abrir un nuevo acceso por la Avenida 27 de Febrero para que la entrada y salida del público resulte más fluido.

Fuente: NA