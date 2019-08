Angelici cargó fuerte contra Benedetto por su salida de Boca

El presidente de Boca, Daniel Angelici, no tuvo filtro este viernes a la hora de defenestrar a Darío Benedetto por su decisión de irse a Olympique de Marsella.

"Yo tengo muy buena relación con los jugadores. Se lo dije a él. Me da bronca que hace dos meses me dio la mano y me prometió que se quedaba. Me dijo 'quedate tranquilo, estoy bien y me quedo hasta fin de año'", contó en AM 990.

"Cuando vino la oferta de afuera, para el club no era ni buena ni mala porque el club no necesita vender. Pero el jugador quería irse porque quería irse a Europa. Con 29 años, sin pasaporte (europeo), con un contrato por cuatro temporadas, con el monto que le pagaban, quería irse", se indignó el dirigente.

"Por más que en Boca ganaba bien, allá le duplicaron en euros, con un monto fijo más bonos. Una vez que vio la propuesta laboral, él quiere irse, y uno no lo puede retener. Hacía poco le habíamos renovado el contrato y subido el contrato", relató el Tano sin concesiones.