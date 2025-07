Álex Arce: mensaje despedida y presentación a la vista en Independiente Rivadavia

La despedida de Álex Arce de Liga de Quito

Embed - La Despedida De Alex Arce De Liga De Quito Alex Arce se despidió de la Liga de Quito y ya tiene fecha de presentación en Independiente Rivadavia.

En el posteo se observan imágenes de su paso dorado por el conjunto ecuatoriano, en donde marcó 42 goles en 65 encuentros y consiguió dos títulos.En voz en off, el futbolista comenta: "Hoy me toca despedirme de esta institución, me llevo el cariño de la gente, de la hinchada, de todas las personas que me recibieron bastante bien cuando llegué".