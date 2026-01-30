Alcaraz le ganó una semi épica a Zverev, que estalló contra la jueza de silla y denunció favoritismos: "¡Los protegen todo el tiempo!"
En Australia se vivió una semifinal inolvidable, pero también cargada de tensión: Alexander Zverev estalló contra el arbitraje y apuntó a Alcaraz y Sinner.
La semifinal del Abierto de Australia entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev quedó en la historia por su duración y su dramatismo. El español se impuso por 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5 tras 5 horas y 27 minutos de juego, en el partido más largo jamás disputado en el torneo.
El arranque fue favorable a Alcaraz, que se llevó el primer set con un quiebre y luego resistió en el segundo para imponerse en el tie-break. Zverev había elevado su nivel y llegó a sacar para cerrarlo, pero falló en los momentos clave y dejó escapar la ventaja.
A partir del tercer parcial, el encuentro cambió de clima. El español comenzó a mostrar señales físicas preocupantes y pidió asistencia médica en medio del partido. Esa situación desató la bronca del alemán, que consideró que se trataba de calambres, una causa que no habilita el tiempo médico según el reglamento.
El cruce por la atención médica
Cuando Alcaraz solicitó la intervención de los médicos, Zverev explotó desde el fondo de la cancha: “¿Cómo dejás que le traten por unos calambres? Esto es una mierda, están protegiendo a estos dos todo el tiempo”, lanzó, en referencia también a Jannik Sinner.
Para el alemán, el momento elegido influyó directamente en el desarrollo del partido. Tras la pausa, logró recuperarse, ganó el tercer y cuarto set en tie-break y llevó la semifinal a un quinto parcial cargado de tensión.
Una semifinal dramática en el Abierto de Australia
En el set decisivo, Zverev consiguió un quiebre temprano y llegó a sacar 5-4 para partido. Todo parecía encaminado para su victoria, pero Alcaraz reaccionó con una remontada notable: quebró dos veces seguidas y cerró el triunfo en un cierre épico.
Con apenas 22 años, el español avanzó a la final del Abierto de Australia, donde buscará su primer título en Melbourne y convertirse en el jugador más joven de la Era Abierta en ganar los cuatro Grand Slam.
Ahora, espera por el ganador del cruce entre Jannik Sinner y Novak Djokovic, mientras el debate por la asistencia médica y las quejas de Zverev siguen dando que hablar en el mundo del tenis.
Qué dijo Zverev en la conferencia de prensa
En rueda de prensa, el europeo fue más diplomático. "Dije básicamente que era una tontería", aseguró, aunque evitó que la polémica eclipsara el nivel del partido. "Creo que esta es una de las mejores batallas que ha habido en Australia. No merece que ese sea el tema ahora", subrayó. De hecho, fue el partido de semifinales más largo en la historia del certamen, con 5 horas y 27 minutos de juego.