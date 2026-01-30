Alcaraz le ganó una semi épica a Zverev, que estalló contra la jueza de silla y denunció favoritismos: "¡Los protegen todo el tiempo!"

En Australia se vivió una semifinal inolvidable, pero también cargada de tensión: Alexander Zverev estalló contra el arbitraje y apuntó a Alcaraz y Sinner.

Carlos Alcaraz yace en el piso extenuado tras vencer a Zverev en un maratónico partido.

La semifinal del Abierto de Australia entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev quedó en la historia por su duración y su dramatismo. El español se impuso por 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5 tras 5 horas y 27 minutos de juego, en el partido más largo jamás disputado en el torneo.

El arranque fue favorable a Alcaraz, que se llevó el primer set con un quiebre y luego resistió en el segundo para imponerse en el tie-break. Zverev había elevado su nivel y llegó a sacar para cerrarlo, pero falló en los momentos clave y dejó escapar la ventaja.

A partir del tercer parcial, el encuentro cambió de clima. El español comenzó a mostrar señales físicas preocupantes y pidió asistencia médica en medio del partido. Esa situación desató la bronca del alemán, que consideró que se trataba de calambres, una causa que no habilita el tiempo médico según el reglamento.

El cruce por la atención médica Alcaraz pidió tiempo médico por calambres y el alemán Zverev explotó de furia Alcaraz pidió tiempo médico por calambres y el alemán Zverev explotó de furia. ESPN Cuando Alcaraz solicitó la intervención de los médicos, Zverev explotó desde el fondo de la cancha: “¿Cómo dejás que le traten por unos calambres? Esto es una mierda, están protegiendo a estos dos todo el tiempo”, lanzó, en referencia también a Jannik Sinner.

Para el alemán, el momento elegido influyó directamente en el desarrollo del partido. Tras la pausa, logró recuperarse, ganó el tercer y cuarto set en tie-break y llevó la semifinal a un quinto parcial cargado de tensión.