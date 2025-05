El recuerdo de Luis Enrique de su hija tras clasificar a la final de Champions: "No estará físicamente, pero..."

Este miércoles, el Paris Saint-Germain venció 2-1 al Arsenal en el Parque de los Príncipes y, con un global de 3-1 tras el triunfo 1-0 en Londres, logró clasificar a la final de la Champions League. En la misma, se enfrentará con el Inter de Milán de Lautaro Martínez en Múnich y buscará ganar su primer título del máximo certamen de clubes de Europa, tras quedar en las puertas en 2020 al perder la el duelo definitorio con el Bayern en Lisboa.

Será también la segunda final de la Liga de Campeones para su director técnico, Luis Enrique, quien supo levantar ya la Orejona en 2015 con el Barcelona de Messi, Suárez y Neymar. En 2024, su primera temporada en el cuadro parisino, estuvo muy cerca del partido definitorio, pero cayó en semifinales con el Borussia Dortmund. Esta temporada, con un importante trabajo de renovación tras la salida de Kylian Mbappé, tratará de volver a consagrarse campeón continental.

El recuerdo de Luis Enrique sobre su hija

Luego del triunfo sobre los Gunners, el entrenador asturiano rememoró un emotivo episodio del campeonato ganado con el Blaugrana: "Tengo un recuerdo increíble, porque a mi hija le gustaban mucho las fiestas y estoy seguro que donde está sigue haciendo fiestas. Recuerdo una foto que tengo increíble con ella en la final de la Champions en Berlín, después de ganar la Champions, clavando una bandera del FC Barcelona al campo. Tengo el deseo de poder hacer lo mismo con el PSG".

Xana, su hija, falleció en 2019 con tan solo 9 años de edad producto tras luchar contra un cáncer. Luis Enrique, por aquellos momentos DT de la Selección de España, dejó temporalmente su cargo, a lo que la Federación Española simplemente informó que se alejaba "por motivos familiares". Más tarde ese mismo año, volvería a la Furia para dirigirla hasta el Mundial de Qatar 2022.

"No estará mi hija, no estará físicamente, pero estará espiritualmente, y eso para mí es muy importante. Tengo la motivación de continuar adelante con lo que la vida me da, compartiendo con mi familia. A todos nos gustan las cosas bonitas y felices, pero de la vida forma parte algo muy importante que es saber superar las desgracias y las cosas que no nos gustan", finalizó su reflexión el técnico español.