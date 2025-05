El club argentino que tiene en el radar a Marcos Rojo, cuyo contrato con Boca vence este 2025

A sus 35 años de edad, luego de 5 temporadas consecutivas tras su llegada en 2021, Marcos Rojo, hoy por hoy capitán y uno de los principales referentes del plantel de Boca Juniors, podría dejar el club tras finalizar este 2025. Su contrato vence en diciembre y desde Brandsen 805 aún no se han movilizado para su renovación, por lo que su futuro de cara al año próximo es una incógnita.

"No lo pensé todavía, tampoco lo estoy charlando con nadie, pero hay confianza con la gente del club, con Román tengo una gran relación. (...) Si quieren que siga y yo me siento cómodo, seguiré, y si no, les daré la mano y les diré 'muchas gracias' por estos años, a ellos por darme la oportunidad de jugar en este club y seguiré mi camino", declaró el defensor central este miércoles en diálogo con ESPN al ser consultado al respecto, dejando las puertas abiertas a su posible salida.

El periodista Germán García Grova informó que Estudiantes tiene en su radar a Marcos Rojo. (Foto: captura @GerGarciaGrova)

En ese sentido, ya hay otro equipo argentino que lo tiene en su radar para contratarlo pensando en el 2026. "Estudiantes de La Plata comienza a pensar en la vuelta de Marcos Rojo. El defensor vence contrato con Boca a fin de año y aún no hay tratativas de renovación. Gente fuerte de Estudiantes trazó las primeras líneas para su retorno", informó este jueves Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de pases, en su cuenta de X.

El subcampeón del mundo con la Selección argentina es producto de las inferiores del Pincha, en donde debutó profesionalmente en 2008 y jugó unos 53 partidos antes de su salida en 2010. En esa primera etapa, logró salir campeón de la Copa Libertadores 2009 y el torneo Apertura 2010, ambos bajo la dirección técnica de Alejandro Sabella.

Rojo regresó a Estudiantes en 2020, aunque apenas jugó 1 solo partido en toda su segunda etapa. (Foto: archivo)

Tras 10 años en Europa, en donde vistió las camisetas de Spartak de Moscú, Sporting Club de Lisboa y Manchester United, Rojo regresó en enero de 2020 a Estudiantes. A pesar de las grandes expectativas puestas en él, este segundo paso estuvo marcado por sus constantes lesiones que, sumadas al largo parate por la pandemia de COVID-19, hicieron que apenas llegara a disputar 1 solo encuentro en todo el año.