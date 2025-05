El súper elogio de Julián Álvarez a un campeón mundial en Qatar: "Es uno de los mejores del mundo en su puesto"

El Atlético de Madrid comenzó la temporada en lo más alto de La Liga y Champions League. Sin embargo, en los octavos de final fue eliminado a manos del Real Madrid en una polémica tanda de penales y unas semanas después comenzó a perder puntos insólitos en el certamen español. Incluso, el pasado fin de semana, el conjunto del Cholo Simeone se despidió completamente de la pelea al igualar sin goles ante el Alavés del Chacho Coudet.

Con cuatro jornadas para el cierre de La Liga, el Colchonero ya comenzó a planificar lo que será el Mundial de Clubes que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos. Emparejado en el Grupo B junto a PSG, Botafogo y Seattle Sounders, el cuadro madrileño buscará dar el gran golpe en el certamen internacional.

Es por ello que ya están buscando refuerzos para pelear hasta el final y uno de los principales apuntados es Cristian “Cuti” Romero. El marcador central argentino es del gusto del Cholo y la dirigencia negociará con el Tottenham para hacerse de sus servicios. Desde la dirigencia del cuadro inglés pretenden, por lo mínimo, 80 millones de euros por el ex Belgrado de Córdoba.

Cuti Romero fue elogiado por Julián Álvarez. (Foto: archivo)

Mientras tanto, el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección argentina recibió un sorprendente elogio de Julián Álvarez, uno de los referentes del Atlético. En una entrevista con Diario As, la Araña se refirió a la posibilidad de que el Cuti se incorpore en el próximo mercado de pases: “Ojalá que se dé su fichaje. Es un grandísimo jugador. Uno de los mejores centrales del mundo para mí. Es un compañero de la Selección y una gran persona que nos ayudaría mucho. Nos ayudaría mucho ese gran refuerzo para el equipo”, sentenció.

Julián habló sobre el penal anulado en la Champions ante el Real Madrid

Por otro lado, el exfutbolista de River y Manchester City fue consultado sobre el polémico penal anulado en la tanda ante el Real Madrid por los octavos de la Champions. Sobre ello, fue contundente y señaló: Lo del penal fue todo muy rápido. En el momento yo no siento que sean dos toques y, si fueran, es muy difícil de percibirlo porque con los botines el golpe no es algo que siento. En las cámaras después, en los videos, se ve que es algo muy fino, muy delicado, tanto que incluso hasta ahora muchos podemos tener dudas de si fueron o no dos toques. La decisión fue muy rápida y, nada, quedó allí y punto. La verdad que una lástima. Habíamos hecho una gran fase y podríamos haber ganado allí, en los penales. Algo así te da mucha bronca”.

Julián Álvarez y su polémico penal anulado ante el Real Madrid. (Foto: archivo)

“Tampoco había visto que los rivales se hubieran dado cuenta o empezarán a reclamarlo. Sí con el paso del tiempo, pero tampoco podía ir a decirle algo al árbitro si yo tampoco sabía si eran dos toques o no, no tenía nada claro… Al final yo no sabía que era tan fino, no se sabía si sí o si no… He visto un millón de veces las imágenes y sobre todo ese día que estaban los videos por las redes sociales”, concluyó.