Los Pumas 7s ganaron nuevamente y ya están en la semifinal de la Gran Final de Los Ángeles

Los Pumas 7s comenzaron con autoridad su participación en la Gran Final del circuito mundial de Seven, al vencer en sus dos primeros compromisos de la fase de grupos a Gran Bretaña (33-26) y a Francia (17-12), lo que le aseguró un lugar entre los cuatro mejores del torneo que se disputa en Los Ángeles.

En el debut, Los Pumas 7s reaccionaron tras un try inicial de los británicos y se adueñaron del primer tiempo con un despliegue contundente. Con tries de Moneta, González, Wade y otra gran corrida de Moneta, se fueron al descanso con un claro 28-5. En el complemento, Osadczuk amplió la ventaja, pero el desgaste físico y la presión rival achicaron la diferencia con tres tries británicos. Pese a ello, el equipo de Gómez Cora mantuvo la calma y cerró el triunfo con oficio.

La palabra de Tobías Wade tras el triunfo ante Francia uD83EuDD19uD83CuDFFC pic.twitter.com/Dg1S82BcgK — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) May 3, 2025

Más tarde, Argentina enfrentó a Francia en un partido más trabado. Yerim Fall abrió el marcador para los europeos, pero Santiago Álvarez revirtió el resultado con un try convertido. Luego, Luciano González amplió con una gran jugada colectiva y puso el 12-5 al cierre del primer tiempo. En el complemento, tras un golpe a Moneta y un desarrollo parejo, González volvió a anotar y estiró la ventaja. Sobre el final, Francia descontó con un try convertido, pero Los Pumas aseguraron la posesión y sellaron el 17-12.

Con estos triunfos, Argentina lidera el Grupo A y enfrentará a Sudáfrica a partir de las 22:46 en el cierre de la fase para definir el primer puesto. Ambos ya están en semifinales, mientras que Francia y Gran Bretaña quedaron eliminados. En el otro grupo, Australia lidera con seis puntos, seguido de España y Nueva Zelanda con cuatro, mientras Fiji cierra con dos, todos con chances de avanzar.

Fuente: NA