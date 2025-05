La sentencia de un exjugador de Boca en 2024 sobre Herrón como DT de Boca: "Esta listo para..."

Tras el despido de Fernando Gago, Mariano Herrón volvió a asumir como director técnico interino de Boca Juniors. Mientras en Brandsen 805 continúan buscando un entrenador definitivo de cara al Mundial de Clubes y la segunda mitad del año, él se hará cargo de la última fecha del Apertura, este domingo ante Tigre, y de los playoffs hasta donde pueda avanzar.

Si bien le hicieron saber que la idea es conseguir otro DT, se especula también con que podría quedarse en el cargo si logra obtener buenos resultados y consagrarse campeón de la Liga Profesional. En tal caso, sería su primera experiencia permanente al frente de un primer equipo, ya que hasta el momento solo venía trabajando con la Reserva, y hay un exjugador del Xeneize que cree que está preparado para dar el salto.

Julián Ceballos, exjugador de Boca en 2024, bancó a Herrón como DT de Boca. (Foto: @julianceballos_0)

Se trata de Julián Ceballos, mediocampista surgido de las inferiores del cuadro de la Ribera y que tuvo su debut como profesional el 2024 durante el ciclo de Diego Martínez. Acumuló un total de 198 minutos jugados, repartidos en 5 partidos, y fue titular tanto en la ida como en la vuelta en los playoffs de Sudamericana ante Independiente del Valle. "Herrón está listo para ser el DT de Boca. Lo puede hacer, si, tranquilamente", sentenció este sábado en diálogo con el diario Olé.

"Con Mariano compartimos mucho, ahí en Reserva. La verdad que es un técnico que a mí me ayudó mucho y me hizo crecer bastante. Aprovecho para mandarle un saludo y desearle lo mejor a él y a toda la gente que está al lado acompañándolo, je", agregó al respecto el volante de 20 años, que este 2025 fue cedido a préstamo a All Boys en la Primera Nacional.

Al ser consultado sobre si tiene en mente volver al Xeneize, Ceballos fue cauteloso: "Hoy estoy acá, estoy tranquilo. Quiero disfrutar mi paso por All Boys, quiero seguir jugando, tratar de llevarlo a lo más alto. El club que se lo merece. Y levantar, que venimos de partidos flojos, tratar de entrar en el Reducido y pensar en ascender. En lo personal, quiero seguir creciendo, aprendiendo día a día. Y tratar de volver a Boca para seguir demostrando".