La viral ¿y polémica? declaración del delantero que quiere Boca para el Mundial de Clubes: "Siempre fui arrogante, para ganar hay que ser..."

Solo faltan detalles para que, tarde o temprano, Miguel Ángel Russo se convierta en el nuevo director técnico de Boca de manera oficial. Mientras tanto se resuelve su desvinculación de San Lorenzo, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme ya trabaja en el plantel que viajará a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes que comenzará el 14 de junio y para el que, desean en Brandsen 805, traerán refuerzos.

Mucho se habla Aníbal Moreno, el volante que supo lucirse en el Racing de Fernando Gago y hoy juega en Palmeiras, y también de un posible regreso del campeón del mundo en Qatar 2022 Leandro Paredes. El de la Roma, es sabido, tiene una cláusula especial para Boca que le permite regresar por una cláusula de rescisión de 3,5 millones de euros sin necesidad de negociar con el club.

Hinestroza, el posible refuerzo de Boca

Pero también suena otro nombre, menos conocido en el ámbito local pero muy elogiado en el fútbol de Colombia. Se trata de Marino Hinestroza, un extremo derecho de 22 años, veloz y gambeteador, que se luce en Atlético Nacional y atraviesa su mejor temporada como profesional: en este 2025 ya convirtió 5 goles y dio 4 asistencias en 17 partidos.

Hinestroza surgió del Orsomarso de Colombia y pasó por clubes como América de Cali, Pachuca (donde fue campeón) y Columbus Crew y desde el año pasado es una de las figuras de Atlético nacional. Su nivel fue recompensado por la convocatoria de Néstor Lorenzo a la Selección de Colombia en marzo pasado, para los duelos de Eliminatorias sudamericanas ante Brasil y Paraguay.

El valor del delantero cafetero, según Transfermarkt, ronda los 4 millones de dólares, aunque se estima que Atlético Nacional pretende el doble por una venta. Medios brasileños, además, aseguraron que equipos como el Cruzeiro y el Internacional de Porto Alegre estarían interesados en Hinestroza, quien dejó una declaración unos meses atrás, luego de ser campeón con Atlético Nacional, que en las últimas horas se volvió viral.

La polémica declaración de Hinestroza

“Yo soy un ambicioso”, lanzó en aquella entrevista quien es pretendido por Boca. “Yo soy un pelado muy ambicioso y lo estoy ratificando con dos títulos en diciembre. Siempre he sido así, un chico no humilde y arrogante. Pero tienen que darse cuenta que para ganar hay que ser así. Ya estamos cansados de ser humildes y no ganar nada, entonces yo soy arrogante, lo entrego todo, aliento a la hinchada, provoco… y aquí estamos, con dos títulos, gracias a Dios”, disparó el colombiano con total confianza. ¿Será el veloz extremo la primera incorporación de Boca para enfrentar al Benfica el 16 de junio?

Así se describe Hinestroza