Boca vuelve a la carga por Paredes: su situación en Roma y los detalles para que se concrete su regreso

Luego de la eliminación en el torneo Apertura y una semana de licencia, el plantel de Boca volvió a retomar los entrenamientos el pasado martes por la tarde, pensando en lo que será la participación en el Mundial de Clubes, de la mano de Tito Pompei mientras se espera por la llegada de Miguel Ángel Russo, quien tendrá que firmar su contrato para darle inicio a su tercera etapa en el Xeneize.

Para el certamen internacional, la FIFA abrirá este domingo una pequeña ventana en el mercado de pases para los equipos que disputen el torneo en Estados Unidos entre junio y julio, y desde el cuadro de la Ribera volvió a soñar con fuerza el nombre de Leandro Paredes, según informó Leandro Tato Aguilera, periodista que sigue el día a día de Boca en TyC Sports.

Desde el Xeneize están dispuestos a retomar las negociaciones con la Roma para contratar al campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección argentina y que pueda disputar el certamen internacional. Para ello, Juan Román Riquelme tendrá que tener en cuenta varios aspectos a la hora de entablar charlas con el conjunto de la capital italiana: la situación de Paredes con su equipo, la cláusula de salida y la postura del jugador, entre otras cosas.

Paredes podría volver a Boca para el Mundial de Clubes. (Foto: archivo)

En primer lugar, a comienzos de este año y tras la victoria de la Albiceleste por 1-0 a Uruguay en Montevideo, Paredes habló por primera vez sobre su renovación en la Loba y dejó en claro que pidió por la inclusión de una cláusula en favor del Xeneize. Lo que hizo el mediocampista de 30 años fue al estampar la firma se garantizó que si Boca envía una oferta de 3.5 millones de dólares o más, el equipo italiano no puede decir que no. Además, tanto el presidente del club como su excompañero deberán sentarse a negociar un contrato, motivo por el cual no se concretó el regreso de Leandro a principios de año.

En segundo lugar, la situación de la Roma hoy en día es una incógnita. Tras la salida de Claudio Ranieri y con los rumores de la posible llegada de Klopp al club caídas, en los últimos días comenzó a sonar fuerte el nombre de Gian Piero Gasperini, el DT que levantó a la Atalanta en las últimas temporadas. Además, recién en los últimos dos partidos de la Serie A, Paredes volvió a ser titular. Con un gol en cada uno de esos encuentros (frente a Milan y Torino), el mediocampista mostró que sigue en un gran nivel y fue clave para que el equipo mantenga vivas sus chances de clasificar a competencias europeas. Aunque firmó recientemente una extensión de contrato por un año, su salida no puede descartarse; de hecho, es tan probable como lo fue durante el último mercado de enero.

Por último, un detalle no menor es que este fin de semana se jugará la final de la Champions League entre el PSG e Inter de Milán, y la Roma estará más que pendiente de ello. Esto se debe a que si el equipo de Lautaro Martínez levanta la Orejona, la Loba se clasificará a la próxima edición del certamen europeo, ya que finalizó sexto en la Serie A (puesto de Europa League) pero los Neroazzurri liberarían un cupo y ese lo tomaría el equipo de Paredes.