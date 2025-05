Sufre Gallardo: el titular clave de River que se lesionó y llegará con lo justo al Mundial de Clubes

Tras quedar eliminado la semana pasada en cuartos del Apertura contra Platense, River Plate tiene por delante este semestre únicamente el duelo de este martes como local ante Universitario por Copa Libertadores y luego le quedará prepararse para el Mundial de Clubes. Con el debut frente a Urawa Red Diamonds el 17 de junio, tendrá algo más de tres semanas hasta entocnes, de las cuales la primera se la tomará para descansar y a partir de la segunda retomarán los entrenamientos para llegar a punto al certamen en Estados Unidos.

En cuanto al duelo de mañana, al que llega ya clasificado a octavos de final y con la punta de su grupo asegurado, el único objetivo concreto sería buscar un triunfo que le permita posicionarse mejor en la tabla de primeros para mantener la localía en las revanchas de los playoffs. La buena noticia es que Gonzalo "Pity" Martínez volverá a ser convocado tras dos meses de inactividad; la mala es que perderán a un jugador clave.

Paulo Díaz sufre una sinovitis en la rodilla izquierda y será baja mañana ante Universitario. (Foto: @RiverPlate)

Se trata de Paulo Díaz, que este año había logrado establecerse como una fija en el once inicial de Marcelo Gallardo. El defensor central sufre una sinovitis en la rodilla izquierda con un edema óseo tibial, lo que no le permitirá estar presente en el Monumental para recibir a la U de Perú desde las 21.30. Sin embargo, lo que más preocupa en Núñez no es la baja para este encuentro.

Hace un tiempo ya que el chileno viene arrastrando este padecimiento en su rodilla, por lo que necesitará una recuperación plena para evitar resentirse nuevamente de su lesión. El cuerpo médico de River dispuso que realice un tratamiento de infiltración y reposo de por lo menos unas dos semanas antes de volver a las prácticas. Por la tanto, estando a 23 días del debut en el Mundial de Clubes, los tiempos se acortarían demasiado.

Si todo sale bien, se reincorporaría a los trabajos a la par de sus compañeros recién a falta de poco más de una semana para el partido inicial, llegando con lo justo para la preparación para el duelo ante Urawa. Esto representa un auténtico dolor de cabeza para el Muñeco, ya que Paulo Díaz se convirtió en una pieza clave en el once inicial. Jugó 15 partidos este 2025, 13 de ellos como titular, convirtió 2 goles, no registra asistencias, recibió apenas 1 amarilla y no fue expulsado en ninguna oportunidad.