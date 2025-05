Sin Herrón y mientras esperan por Miguel Ángel Russo, quién será el DT interino de Boca

Boca Juniors tiene por delante semanas clave. Eliminado del torneo Apertura y sin Copa Libertadores ni Sudamericana, debe prepararse para competir de la mejor manera posible para el Mundial de Clubes y tener un participación digna de su historia, aunque no sea candidato, y encarar el segundo semestre del 2025 de una manera muy distinta a lo que fue la primera mitad del año.

Si bien aún no esta confirmado por ninguna de las dos partes, todo indica que Miguel Ángel Russo, tras perder las semifinales de la Liga Profesional con San Lorenzo, volverá al club para asumir la dirección técnica por tercera vez, tras sus exitosos ciclos en 2007 y entre 2020 y 2021. Su llegada debería anunciarse oficialmente esta semana, aunque antes debería resolver su salida del Ciclón.

Tras quedar eliminado con San Lorenzo, Russo volvería a Boca. (Foto: Fotobaires)

Mientras esperan que esta situación se resuelva, en la Ribera necesitan que alguien se haga cargo de los entrenamientos de manera provisional. Las prácticas del plantel profesional se retomarán este martes en el predio de Ezeiza y Mariano Herrón, el elegido durante los últimos años como técnico interino, no volvería a asumir ese rol. Su relación con los jugadores se habría desgastado en los últimos partidos y él estaría considerando dejar el Xeneize para comenzar su carrera como entrenador de Primera.

Roberto Pompei junto a Hugo Ibarra. Tito podría dirigir los entrenamientos de Boca hasta que llegue el nuevo DT. (Foto: NA)

Ante este escenario, en Brandsen 805 barajan dos opciones para que dirijan los trabajos de esta semana. La primera es Roberto "Tito" Pompei, quien se venía desempeñando como ayudante de Herrón en la reserva y, ante su nuevo interinato, tomó el puesto de principal en la categoría. El otro es Silvio Rudman, actualmente DT de la Cuarta División en las inferiores.

Qué dijo Russo sobre Boca tras quedar eliminado con San Lorenzo

"No voy a responder nada. Sabés cómo soy yo. Hablo de San Lorenzo y nada más. Punto y aparte. Yo no escucho nada y no me interesa. ¿Si voy a seguir en San Lorenzo? No voy a hablar. No tengo por qué hablar de eso. Voy a hablar cuando yo lo diga, quiera y cumpla con todo lo que tenga que pasar o no", respondió Russo este domingo en conferencia de prensa luego de la caída ante Platense en el Nuevo Gasómetro al ser consultado sobre su posible llegada a Boca.