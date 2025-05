Revelan el enojo de los jugadores de Boca con Mariano Herrón: ¿mala convivencia?

Luego de la eliminación en los cuartos de final del torneo Apertura a manos de Independiente, Mariano Herrón concluyó su cuarto interinato al frente del primer equipo de Boca. El entrenador de la Reserva, que volverá a su antiguo puesto, reemplazó a Fernando Gago en la recta final del certamen local. Disputó tres encuentros de los cuales empató dos, aunque uno ganó por penales (ante Lanús por los octavos de final) y perdió el otro.

Por su parte, la dirigencia de Boca ya tiene cerrado al nuevo DT que tomaría las riendas el lunes 26 de mayo y que debutará el 16 de junio en el Mundial de Clubes ante el Benfica de Portugal. De todas maneras, la orden de Riquelme fue clara y concisa: no se dará el nombre hasta que no haya puesto la firma en el contrato.

Riquelme ya tiene al sucesor de Fernando Gago en Boca. (Foto: archivo)

Antes de hacerlo oficial, el club de la Ribera necesita finalizar los detalles de la rescisión del contrato de Gago. Personas cercanas a Pintita afirman que aún no han recibido contacto por parte de la Comisión Directiva para formalizar la salida por escrito. Mientras no se concrete legalmente esa desvinculación, Boca, según lo establecido en el acuerdo con la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), no podrá incorporar ni presentar a su nuevo entrenador.

Mientras los jugadores del cuadro de la Ribera están licenciados hasta el próximo martes y en la contratación del nuevo DT solo restan detalles, en las últimas horas se dieron a conocer detalles de la convivencia entre Herrón y el plantel superior del Xeneize. Según informó TyC Sports, la relación entre los jugadores y el interino no fue la mejor e incluso no se la pusieron fácil en este corto período. A pesar de que siempre mostraron predisposición para entrenar, algunas decisiones que tomó Herrón no cayeron bien entre los futbolistas y se lo hicieron saber.

Herrón no vivió una buena experiencia en su breve lapso como DT de Boca. (Foto: archivo)

Los referentes del equipo le marcaban algunos aspectos y lo cuestionaban con frecuencia. Por otro lado, cuando concluía las prácticas y separaba a los titulares de los suplentes, estos últimos no estaban conformes y no se quedaban de brazos cruzados. Síntomas de una relación que no nació ni terminó bien entre el plantel y el ex DT interino.