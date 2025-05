Escándalo: un mendocino ganó un título de boxeo en Panamá y lo acusan de consumir marihuana

Otro escándalo mundial sacude al boxeo y en esta oportunidad el protagonista de la historia es mendocino. Se trata de Alfredo "Coky" Soto, oriundo de Medrano, quien el pasado fin de semana ganó su pelea en Panamá ante el local José "El Magnífico" Núñez, precisamente en el Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones de la ciudad de Panamá, por nocaut en el segundo round.

De esta manera, Coky se alzó el sábado por la noche con el título Fedelatin ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Este martes estaba previsto el festejo en su tierra natal, con su gente, pero una noticia cayó como un baldazo de agua fría. Un llamado desde Panamá le confimó que dio positivo de marihuana en el control antidoping.

Por supuesto, el llamado y la noticia sorprendió a propios y extraños ya que, en la previa del escándalo, desde el equipo del mendocino ya habían notado varias irregularidades. De hecho, Pablo Chacón, entrenador de Soto, grabó un video luego de la pelea, en el que denunció que los procedimientos para el control antidopaje no estaba siendo los correctos.

"Este es el recipiente y lo están sellando con cinta adhesiva, no es un doping seguro como debe ser, conozco el doping porque he ido a las Olimpiadas. Yo tengo que estar seguro de lo que hacen con mi boxeador. Tiene que tener otro sistema, cómo se yo que no le pueden echar algo", dice clarito Pablo Chacón en el momento preciso en que le toman la muestra de orina a Soto.

El video de Pablo Chacón

El comunicado de la Federación panameña

Desde la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá enviaron una nota este lunes 19 dirigida al presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Mendoza Jr.,en el que destacan que "el día 17 de mayo de 2025, la empresa Promotora Master Promotions, celebró una velada boxística en la Ciudad de Panamá, en el Gimnasia Tierra de Campeones, donde participó el boxeador argentino Alfredo Soto, en una pelea pactada a 10 asaltos, por el campeonato Fedelatin ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, ante el boxeador panameño José Núñez".

En el escrito, agregan: "Dicha función boxística fue avalada por la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá, realizando esta el examen médico de los púgiles, así como el pesaje de los mismos. En ese orden de ideas, una vez finalizado el encuentro entre Núñez y Soto, la Comisión procedió a realizar las pruebas antidoping para verificar el posible uso de sustancias prohibidas, tal como se establece en el artículo 91 de nuestro reglamento".

Destacando finalmente que "al momento de recibir la prueba de dopaje realizada al boxeador Alfredo Soto, dio positivio en Cannabinoids 78.8 ng/mL. Debido a esta situación consideramos necesario revertir el resultado de la pelea que fue por nocaut a los 1.46 segundos del 2º asalto, por un resultado sin decisión, debido a la falta flagrante cometida por el boxeador Alfredo Soto".

Desde el entorno del deportista mendocino afirmaron que evaluarán los pasos a seguir para poder revertir la historia ya que, aseguran que hubo irregularidades de principio a fin en el lugar del evento y posteriormente y que, además, Soto no consumió ninguna sustancia prohibido en lo que el mismo definió como "la pelea más importante de su carrera".