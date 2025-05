La polémica declaración del DT de Argentinos sobre San Lorenzo tras quedar eliminado: “Jugó como un…”

Argentinos Juniors se despidió del torneo Apertura 2025, pero su entrenador Nicolás Diez no se calló nada. Tras la derrota por penales ante San Lorenzo en La Paternal, el DT fue directo al micrófono con una frase que va a dar que hablar en el mundo del fútbol argentino: “San Lorenzo no pateó al arco y jugó como equipo chico, no como un grande. Eso es mérito de Argentinos”.

La eliminación caló hondo en el Bicho, que había empatado 1 a 1 en los 90 minutos con un gol agónico y luego cayó 8-7 en los penales. Sin embargo, Diez se mostró orgulloso del rendimiento de sus dirigidos: “A mí me pone feliz que la gente vea cómo juega este equipo. Logramos ser respetados, estoy agradecido con la gente. Hicimos todo para llevarnos el pase a semifinales”, dijo.

El DT de Argentinos apuntó fuerte contra San Lorenzo

En su análisis del partido, el técnico de 48 años remarcó: “Llevamos el control del partido, estamos tristes porque el equipo se comprometió a jugar y dar todo hasta el final. No merecíamos perder, pero esto es fútbol”.

A pesar del golpe, Diez dejó un mensaje esperanzador de cara al futuro inmediato: “Tengo la tranquilidad de que vamos a pelear el próximo campeonato. Este equipo no tiene techo. La exigencia es máxima porque este equipo nos representa”, cerró.

Tras esta dura eliminación, el plantel de Argentinos quedará licenciado algunos días y luego afrontará su encuentro por los 16vos de final de la Copa Argentina frente a Excursionistas el sábado 7 de junio, mientras que debutará en el torneo Clausura de la Liga Profesional frente a Boca en condición de local, el fin de semana del 13 de julio.