Independiente Rivadavia y Gimnasia tienen fecha para Copa Argentina

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya tienen agenda confirmada para la Copa Argentina. Tal cual lo confirmó la organización hace instantes, habrá acción para varios equipos en el comienzo del mes de junio. Ahí saldrán al ruedo el Lobo y la Lepra.

El Lobo sueña en dos torneos.

El primero en salir a la cancha será Gimnasia, que se medirá contra Independiente de Avellaneda el próximo 4 de junio. Cuatro días más tarde (el 8) será el turno de Independiente Rivadavia con su cruce ante Platense. Ambos compromisos tienen que ver con la segunda ronda del certamen.

Por el momento, lo que no confirmaron son sedes, algo que se dará a conocer en los próximos días, un dato no menor para tener en cuenta pensando en la logística. Además, hay otros 7 partidos entre el 1 y el 15 de junio: Estudiantes vs Aldosivi (1/6), Racing vs San Martín SJ (2/6), San Lorenzo vs Quilmes (4/6), Excursionistas vs Argentinos (7/6), Unión vs Rosario Central (8/7) y Tigre vs Banfield (15/6).