Terrible: por qué la Federación Peruana sancionó a Pipo Gorosito con ¡8 partidos de suspensión!

No es el mismo Alianza Lima que hizo historia en la Bombonera y venció a Boca por penales luego del 2-2 en el global para dejarlo sin fase de grupos de la Copa Libertadores en febrero pasado. El presente del equipo que dirige Néstor Gorosito es diferente y mucho, tanto, que el entrenador fue suspendido por ocho partidos luego de polémicos gestos a un árbitro.

Alianza Lima no gana desde el 22 de abril (agónico 3-2 ante Talleres por Copa Libertadores) y a los malos resultados se le suma una pésima racha disciplinaria. El equipo sufrió expulsados en sus últimos cinco encuentros y ya son siete tarjetas rojas en los últimos nueve partidos. Algunas de ellas, por conflictos con las autoridades y no por infracciones del juego.

El gesto de Gorosito

El pasado 2 de mayo, Alianza Lima cayó 1-0 ante Cienciano con un polémico arbitraje de Bruno Pérez y Pipo Gorosito ingresó al campo de juego indignado por el cobro de un penal, hasta que terminó yéndose expulsado por Pérez. Se fue de la cancha golpeándose la cara con el puño, en un gesto parecía decirle “caradura” al árbitro.

Gorosito no se guardó nada en conferencia de prensa. “Trastoca todo lo del árbitro, es una consecuencia de lo que venimos sufriendo desde el principio del torneo, no es de ahora, duele y lástima (...) Después tiene que haber gestiones para que no nos pase lo que nos pasa normalmente todos los partidos. A los 2 o 3 minutos, tarjeta amarilla de forma constante para nosotros. Después vemos en los partidos… entonces da la casualidad que a todos lo que se están arrimando arriba los empiezan a perjudicar…”, sentenció.

Luego, casi diez días después, llegó entonces la resolución de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que en un comunicado expresó la sanción de 8 partidos de suspensión para Gorosito (y una multa económica) y también para el director deportivo Franco Navarro. Paolo Guerrero y Carlos Zambrano, que también habían visto la tarjeta roja, tendrán una fecha de sanción y Alianza Lima, además, deberá jugar un partido sin público por los disturbios de su hinchada ante Cienciano, partido en el cual le arrojaron proyectiles a la terna arbitral.