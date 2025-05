Alfredo Berti: "Puedo mirar a estos chicos a los ojos"

Tras la derrota y eliminación sufrida ante Independiente de Avellaneda por los octavos de final del Apertura, Alfredo Berti habló en conferencia de prensa, expresó su orgullo por el equipo, la labor realizada desde que arribó a Independiente Rivadavia y el arbitraje de Ernesto Mastrángelo, a quien lo responsabiliza de dos errores puntuales que pudieron haber cambiado la sintonía del partido.

El Loco realizó un balance de lo hecho a fines de 2024 y este comienzo del 2025 e indicó: "Llegué y estábamos casi descendidos. Luego sumamos la cantidad de puntos necesarios para salir de esa zona, incluso antes de jugar con Riestra en la última fecha y sin la regla que impuso la AFA (anular descensos). Eso nos da un valor enorme, como el de haber ascendido.

Berti elogió al plantel y criticó a Hernán Mastrangelo. (Noticias Argentinas /Juan Foglia)

Luego, Berti elogió al grupo de futbolistas por su compromiso y el buen nivel alcanzado: "Todo lo que vino después, en este torneo, fue muy bueno porque le jugamos de igual a igual a todos los equipos, de local o visitante. Estos chicos se sienten cómodos con nuestra idea, es un plantel al que puedo mirar a los ojos permanente porque se brindan día a día".

Finalmente, el estratega de Independiente Rivadavia habló sobre las decisiones de Hernán Mastrángelo: "Queríamos competir con Independiente, que es un buen equipo, tiene un buen entrenador y métodos. No veníamos a que no nos cobren un penal (contra Sebastián Villa) y no cobren un foul en la jugada del gol, dos hechos trascendentales. Esto no es justo, quiero ser competitivo, por más que juegue un grande con un chico. Fueron dos hechos puntuales y sucedieron" cerró.