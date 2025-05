La tajante respuesta de Mascherano a la dura frase de Busquets sobre Inter Miami en el Mundial de Clubes

El pasado domingo, Sergio Busquets, histórico futbolista del Barcelona y campeón del mundo con España en 2010, lanzó una llamativa y contundente frase sobre las posibilidades que tiene el Inter Miami en el Mundial de Clubes: “Está claro que no estamos al nivel para competir en el Mundial de Clubes. Intentaremos competir en el grupo, ir partido a partido, luchar y a ver si ojalá podamos estar en la siguiente fase, aunque va a ser difícil”, lanzó en diálogo con DAZN en la previa del GP de Miami de la Fórmula 1.

Ahora, quien salió a hablar sobre este tema fue Javier Mascherano. En la conferencia de prensa previo al duelo de este sábado a las 17:30 (hora Argentina) ante Minnesota United a domicilio, el Jefecito se refirió a la tajante frase del español y entre risas soltó: Sabía que me iban a preguntar eso, ja.… Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Sergio lo siente de esa manera, y está perfecto”.

“Mi idea es competir. Ahora, la realidad nos demostrará para qué estamos. Entiendo lo que quiso decir. No nos ilusionamos con ganar el Mundial de Clubes, sería iluso. Esa es la realidad, pero eso no implica que haremos todo lo posible para hacer un muy buen Mundial”, agregó.

Por otra parte, el Jefecito habló sobre los objetivos que tiene el Inter Miami en la cita internacional: “Entiendo que lo que quiso decir es que hacer un muy buen Mundial es competir en nuestro grupo, tratar de pasar la fase de grupos y después ver qué pasa. Después, obviamente, lo dice de una manera que quizás cada uno trata de descifrar o de entenderlo de una manera diferente. Lo conozco y será el primero que querrá competir y hacerlo bien”, aseguró.

Por último, le mandó un mensaje a la dirigencia de las Garzas sobre los futbolistas que desea fichar para el Mundial de Clubes: “Estamos viendo. No es fácil porque acá hay un presupuesto y siempre digo lo mismo: traer por traer no tiene demasiado sentido. Tenemos que apuntar a traer algo que nos refuerce como equipo realmente. El club está viendo posibilidades, sobre todo en la parte ofensiva. En la defensiva estamos bien cubiertos con lo que tenemos. Si podemos y hay algunas posibilidades, me gustaría uno o dos jugadores que nos puedan reforzar en la parte ofensiva”, concluyó.